Tuba Ünsal’dan olay yaratacak açıklama: Namaza başladım! Eskiden namaz kıldığımı söylemeye çekinirdim...

Hastalığı nedeniyle zor günleri geride bırakan manken ve oyuncu Tuba Ünsal, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

Tuba Ünsal "Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.