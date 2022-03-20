Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızıydı! Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş...

14 Ekim 1992 yılında dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Şimdilerde kalbi boş olan oyuncunun 2017-2019 yıllar arasında ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.