Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızıydı! Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun yıldızıydı! Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Birçok internet kullanıcısının hakkında araştırma yaptığı Bilgiç'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Şimdilerde kalbi boş olan oyuncunun 2017-2019 yıllar arasında ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Esra Bilgiç'in kendisi gibi çok ünlü olan eski eşi kimmiş...
20.03.2022 18:07 - Son Güncelleme: 20.03.2022 18:07
Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.