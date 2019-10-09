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Tuba Ünsal'dan evli sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'e şok hamle!

Tuba Ünsal, 8 aydır birlikte olduğu iş insanı Caner Karaloğlu ile geçtiğimiz günlerde skandal bir olaya imza attı. Elisabeth Mas'in Tuba Ünsal ile Caner Karaloğlu hakkında ortaya attığı iddialar sosyete dünyasında çok konuşuldu. İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas ile iş insanı Caner Karaloğlu, Şubat 2018'de ayrıldı. Çiftin boşanma davaları devam ederken, Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas, eşi Caner Karaloğlu'nun kendisini dövdüğünü Tuba Ünsal'ın ise saçlarını yolduğunu iddia etti. Bu iddianın ardından Tuba Ünsal'dan hamle gecikmedi.

09.10.2019 16:37 - Son Güncelleme: 09.10.2019 16:37
Tuba Ünsal'dan evli sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'e şok hamle!

İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu'na aşık olunca 2014'te İstanbul'a yerleşmişti. Kızları Mia 2016'da doğdu, 2017'de evlendiler. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Şubat 2018'de ayrıldılar. Boşanma davaları devam eden çift ve Tuba Ünsal, her geçen gün yeni bir skandala imza atıyor.

Tuba Ünsal'dan evli sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'e şok hamle!

Elisabeth Mas Vall'un, boşanma aşamasında olduğu eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal hakkında kendisini darp ettikleri iddiasıyla aldırdığı uzaklaştırma kararının ardından, Ünsal da mahkemeye başvurdu..

Tuba Ünsal'dan evli sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'e şok hamle!

Ünlü oyuncunun avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, "Asıl şiddete uğrayan taraf Tuba Ünsal'dır. Elisabeth Mas Vall, bir mekânda Ünsal'ın boynuna sarılarak İngilizce hakaret etmiştir. O da kendini korumaya çalışmıştır. Davalının Tuba Ünsal'a yönelik hakaret ve tehditlerinin önlenmesi için korunma kararı verilmesini istiyoruz" denildi.

Tuba Ünsal'dan evli sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'e şok hamle!

Talebi kabul eden mahkeme, Vall'un 1 ay süreyle Tuba Ünsal'a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Vall, karara uymaması halinde zorlama hapsine çarptırılacak.

Tuba Ünsal'dan evli sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'e şok hamle!

NELER YAŞANMIŞTI?

Caner Karaloğlu 8 aydır Tuba Ünsal ile birlikte. Çiftin nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve velayet savaşıyla geçen çekişmeli dava dosyalarına şok bir olay daha eklendi.

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