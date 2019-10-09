Tuba Ünsal'dan evli sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'e şok hamle!

Tuba Ünsal, 8 aydır birlikte olduğu iş insanı Caner Karaloğlu ile geçtiğimiz günlerde skandal bir olaya imza attı. Elisabeth Mas'in Tuba Ünsal ile Caner Karaloğlu hakkında ortaya attığı iddialar sosyete dünyasında çok konuşuldu. İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas ile iş insanı Caner Karaloğlu, Şubat 2018'de ayrıldı. Çiftin boşanma davaları devam ederken, Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas, eşi Caner Karaloğlu'nun kendisini dövdüğünü Tuba Ünsal'ın ise saçlarını yolduğunu iddia etti. Bu iddianın ardından Tuba Ünsal'dan hamle gecikmedi.

09.10.2019 16:37 - Son Güncelleme: 09.10.2019 16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





