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Beren Gökyıldız'ın yaşı herkesi şaşkına çevirdi! Beren Gökyıldız bu yaşta oyunculuğuyla dikkat çekti!

Beren Gökyıldız yaşıyla herkesi şaşkına çevirdi! Beren Gökyıldız küçük yaşına rağmen sergilediği oyunculukla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Son dönemde beyazperde ve dizi sektörünün gördüğü en yetenekli oyunculardan önde gelen Beren Gökyıldız'ın yaşı merak konusu oldu. Beren Gökyıldız, sezon finali yapan dizisinin ardından yaşıyla gündeme gelen Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları...

09.10.2019 16:14 - Son Güncelleme: 09.10.2019 16:14
Beren Gökyıldız'ın yaşı herkesi şaşkına çevirdi! Beren Gökyıldız bu yaşta oyunculuğuyla dikkat çekti!

Yeşilçam'dan günümüze devam eden çocuk oyuncu serüvenini devam ettiren isimlerden olan Beren Gökyıldız, izleyicinin ilgi odağı oldu. Beren Gökyıldız son zamanların aranan ismi olurken, film ve dizilerdeki performansıyla dikkat çekti. Küçük oyuncu Beren Gökyıldız'ın özel hayatını araştıranlar, gerçekleri öğrendiklerinde şaşkına döndü.

Beren Gökyıldız'ın yaşı herkesi şaşkına çevirdi! Beren Gökyıldız bu yaşta oyunculuğuyla dikkat çekti!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Beren Gökyıldız'ın yaşı herkesi şaşkına çevirdi! Beren Gökyıldız bu yaşta oyunculuğuyla dikkat çekti!

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)

Beren Gökyıldız'ın yaşı herkesi şaşkına çevirdi! Beren Gökyıldız bu yaşta oyunculuğuyla dikkat çekti!

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Beren Gökyıldız'ın yaşı herkesi şaşkına çevirdi! Beren Gökyıldız bu yaşta oyunculuğuyla dikkat çekti!

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

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