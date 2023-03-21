Tuba Ünsal'dan cesur poz! 'Son zamanlarda çok iyi bakıyorum ona' dedi sosyal medyada yorum yağdı: "41 kere maşallah"
Tuba Ünsal'dan cesur poz! 'Son zamanlarda çok iyi bakıyorum ona' dedi sosyal medyada yorum yağdı. İki çocuk annesi Tuba Ünsal genç görünümü ile sık sık dikkat çekiyor. 'Lolita' lakabıyla hafızalara kazınan Tuba Ünsal'ın Instagram'dan paylaştığı o kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 41 yaşındaki Tuba Ünsal'a "Yaşını hiç göstermiyorsun" , "41 kere maşallah" yorumları yağdı.
21.03.2023 16:34 - Son Güncelleme: 21.03.2023 16:34
"41 KERE MAŞALLAH"
Tuba Ünsal'dan cesur poz! 'Son zamanlarda çok iyi bakıyorum ona' dedi sosyal medyada yorum yağdı.
İşte başta Tuba Ünsal'ın doğal hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...