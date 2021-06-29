Tuba Ünsal plaja indi yılın piştisi işte böyle görüntülendi! Birbirlerine selam dahi vermediler...

Tuba Ünsal plaja indi yılın piştisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bodrum'da bir detoks merkezine giden oyuncu Tuba Ünsal (39), tatil için yine Bodrum'u tercih etti. İskelede eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisini gören Ünsal, büyük bir şok yaşadı. Eski eşlerin plajda köşe kapmaca oynadığı anlar çevredekiler tarafından büyük bir şaşkınlıkla takip edildi. İşte Tuba Ünsal ve eski eşi Mirgün Cabas'ın pişti olduğu anlar...

29.06.2021 09:24 - Son Güncelleme: 29.06.2021 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





