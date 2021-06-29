Tuba Ünsal plaja indi yılın piştisi işte böyle görüntülendi! Birbirlerine selam dahi vermediler...
Tuba Ünsal plaja indi yılın piştisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bodrum'da bir detoks merkezine giden oyuncu Tuba Ünsal (39), tatil için yine Bodrum'u tercih etti. İskelede eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisini gören Ünsal, büyük bir şok yaşadı. Eski eşlerin plajda köşe kapmaca oynadığı anlar çevredekiler tarafından büyük bir şaşkınlıkla takip edildi. İşte Tuba Ünsal ve eski eşi Mirgün Cabas'ın pişti olduğu anlar...
29.06.2021 09:24
- Son Güncelleme: 29.06.2021 09:24
SELAM DAHİ VERMEDİLER!
Tuba Ünsal plaja indi yılın piştisi işte böyle görüntülendi!
Tatil vakti geldiğinde rotayı hep Bodrum'a çeviren Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta yeni aldığı evinin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile pişti oldu.
Denize girmek için iskeleye arkadaşlarının yanına inen Ünsal, Mirgün Cabas ve Zeynep Yüksektepe'yi görünce şoke oldu.
Arkadaşları ile oturup sohbet ederken birden denize girmeye karar veren oyuncu, iskelenin merdiveninden tek başına denize girdi ve ardından hemen geri çıktı.
GÖRMEMEZLİKTEN GELDİLER
Duş alıp arkadaşlarının yanına oturan oyuncu, saçlarını tararken bir ara Cabas ile göz göze geldi. Hızlı bir hareket ile kafalarını çeviren eski eşler, yılın piştisini yaşadı.
Duş aldıktan sonra oyuncunun önünden geçen Cabas ve Yüksektepe, Tuba Ünsal'a selam dahi vermezken Ünsal, Cabas'ın olduğu yere hiç bakmayarak görmemezlikten geldi. Etrafta oturan insanlar ise bu olayı şok içinde takip etti.