Tolgahan Sayışman’ın biricik kayınvalidesine bakın! Almeda Abazi’nin annesi güzelliğiyle kızını solladı “Annesi olduğuna kim inanır”
Tolgahan Sayışman'ın biricik kayınvalidesine bakın! Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen Afara adlı eğlence programına Yasemin Sakallıoğlu ile Haluk Levent'le birlikte konuk olan Tolgahan Sayışman'ın hayatı merak konusu oldu. 2017 yılında Almeda Abazi ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sayışman'ın kayınvalidesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Almeda Abazi'nin annesi güzelliğiyle sosyal medyayı sallarken "Annesi olduğuna kim inanır", "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapıldı. İşte Tolgahan Sayışman'ın güzeller güzeli kayınvalidesi...
16.04.2022 01:57 - Son Güncelleme: 16.04.2022 01:57
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman; Yasemin Sakallıoğlu ile Haluk Levent'le birlikte Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen Afara adlı eğlence programına konuk oldu.
Bunun üzerine gündeme gelen Sayışman'ın hayatı merak konusu oldu. 2017 yılında Almeda Abazi ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sayışman'ın kayınvalidesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Almeda Abazi'nin annesi güzelliğiyle sosyal medyayı sallarken "Annesi olduğuna kim inanır", "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapıldı.