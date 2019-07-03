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Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan Arnavutluk'ta gündem oldu! İşte Efehan'ın yeni hali...

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı. Güzel model Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman ile birlikte Arnavutluk'ta yayınlanan 'Revistawho.com'a röportaj verdi. 27 yaşındaki Abazi, oğlu Efehan ve eşi Tolgahan Sayışman hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğlu Efehan ise hem Arnavutluk'ta hem de Türkiye'de gündem oldu.

03.07.2019 11:38 - Son Güncelleme: 03.07.2019 11:53
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan Arnavutluk'ta gündem oldu!

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı. Çiçeği burnunda anne - baba, Arnavutluk'ta yayınlanan 'Revistawho.com'a röportaj verdi. Almeda Abazi, oğlunu kucağına aldığı anı "Sadece yaşayanların anlayabileceği bir his. Daha önce yaşadığım her şeyi unuttum" sözleriyle anlattı.

ALMEDA ABAZİ KİLOLARINDAN KURTULDU! - TIKLA

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan Arnavutluk'ta gündem oldu!

Önceliğinin Efehan'ın beslenmesi olduğunu belirten Abazi, henüz kilolarından kurtulmak için diyete başlamadığını belirtti.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan Arnavutluk'ta gündem oldu!

Tolgahan Sayışman'ın bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirten 27 yaşındaki Almeda Abazi, eşine minnettar olduğunu belirtti.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan Arnavutluk'ta gündem oldu!

İşte Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın oğulları Efehan ve diğer ünlü isimlerin çocukları...

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan Arnavutluk'ta gündem oldu!

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