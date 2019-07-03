Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan Arnavutluk'ta gündem oldu! İşte Efehan'ın yeni hali...

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı. Güzel model Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman ile birlikte Arnavutluk'ta yayınlanan 'Revistawho.com'a röportaj verdi. 27 yaşındaki Abazi, oğlu Efehan ve eşi Tolgahan Sayışman hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğlu Efehan ise hem Arnavutluk'ta hem de Türkiye'de gündem oldu.

03.07.2019 11:38 - Son Güncelleme: 03.07.2019 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





