Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan Arnavutluk'ta gündem oldu! İşte Efehan'ın yeni hali...
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı. Güzel model Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman ile birlikte Arnavutluk'ta yayınlanan 'Revistawho.com'a röportaj verdi. 27 yaşındaki Abazi, oğlu Efehan ve eşi Tolgahan Sayışman hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğlu Efehan ise hem Arnavutluk'ta hem de Türkiye'de gündem oldu.
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı. Çiçeği burnunda anne - baba, Arnavutluk'ta yayınlanan 'Revistawho.com'a röportaj verdi. Almeda Abazi, oğlunu kucağına aldığı anı "Sadece yaşayanların anlayabileceği bir his. Daha önce yaşadığım her şeyi unuttum" sözleriyle anlattı.