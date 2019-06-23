Almeda Abazi'yi görenler şok oldu! Kadınlar Almeda'yı konuşuyor...
Almeda Abazi, 2 yıl önce oyuncu Tolgahan Sayışman ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında oğlu Efehan'ı dünyaya getiren Almeda Abazi, kısa süre içerisinde verdiği kilolarla kadınların gözdesi haline geldi. Oğlu Efehan'ı dünyaya getirdikten 1.5 ay sonra 8 kilo birden vermeyi başaran Almeda Abazi'nin yeni halini görenler adeta şok oldu. İşte doğum sonrası fazla kilolarından hızla kurtulup fit bir vücuda sahip olan Almeda Abazi'nin yeni hali...
23.06.2019 07:38
- Son Güncelleme: 23.06.2019 07:40
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