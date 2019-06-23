Almeda Abazi'yi görenler şok oldu! Kadınlar Almeda'yı konuşuyor...

Almeda Abazi, geçtiğimiz Mayıs ayında oğlu Efehan'ı dünyaya getirdi. Abazi, doğumdan sonra verdiği kilolarla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 1.5 ayda 8 kilo birden veren Almeda Abazi'yi görenler şok oldu. İşte Almeda Abazi ve kilo veren diğer ünlü isimler...