GaleriMagazin

Almeda Abazi'yi görenler şok oldu! Kadınlar Almeda'yı konuşuyor...

Almeda Abazi, 2 yıl önce oyuncu Tolgahan Sayışman ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında oğlu Efehan'ı dünyaya getiren Almeda Abazi, kısa süre içerisinde verdiği kilolarla kadınların gözdesi haline geldi. Oğlu Efehan'ı dünyaya getirdikten 1.5 ay sonra 8 kilo birden vermeyi başaran Almeda Abazi'nin yeni halini görenler adeta şok oldu. İşte doğum sonrası fazla kilolarından hızla kurtulup fit bir vücuda sahip olan Almeda Abazi'nin yeni hali...

23.06.2019 07:38 - Son Güncelleme: 23.06.2019 07:40
Almeda Abazi'yi görenler şok oldu! İşte Almeda'nın kısa sürede kadınların gözdesi olmasının sebebi...

Almeda Abazi, geçtiğimiz Mayıs ayında oğlu Efehan'ı dünyaya getirdi. Abazi, doğumdan sonra verdiği kilolarla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 1.5 ayda 8 kilo birden veren Almeda Abazi'yi görenler şok oldu. İşte Almeda Abazi ve kilo veren diğer ünlü isimler...

Almeda Abazi'yi görenler şok oldu! İşte Almeda'nın kısa sürede kadınların gözdesi olmasının sebebi...

ZAYIFLAYAN ÜNLÜLER

Şeyla Halis

Almeda Abazi'yi görenler şok oldu! İşte Almeda'nın kısa sürede kadınların gözdesi olmasının sebebi...

Şeyla Halis (40 kilo verdi)

Almeda Abazi'yi görenler şok oldu! İşte Almeda'nın kısa sürede kadınların gözdesi olmasının sebebi...

Cengiz Kurtoğlu

Almeda Abazi'yi görenler şok oldu! İşte Almeda'nın kısa sürede kadınların gözdesi olmasının sebebi...

Cengiz Kurtoğlu (41 kilo verdi)

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu öyle biriyle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu öyle biriyle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız