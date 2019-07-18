Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Tolga Sarıtaş meğer....

Tolga Sarıtaş, 'Söz' dizisinde gösterdiği başarılı performans ile hayranlarının büyük beğenisini kazandı. Dizide 'Yavuz Komutan' karakterine canlandıran yakışııklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edilir oldu. Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş ve diğer ünlülerin gerçek yaşları...

18.07.2019 21:39 - Son Güncelleme: 20.07.2019 19:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





