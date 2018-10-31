Tolga Karelin hastalığı nedir? Tolga Karel: Zor bir süreçteyim

Tolga Karel'in hastalığı nedir? Tolga Karel: "Zor bir süreçteyim"
Tolga Karel hastalığı hakkında ilk kez konuştu. 2 yıl önce Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf üzerine ağır hasta olduğu hakkında yorumlara maruz kalmıştı. Tolga Karel bu yorumlara ilk kez cevap verdi. Tolga Karel ne hastası? Bu konu oldukça merak ediliyor. Tolga Karel'in son halini görenler Karel'in kanser olduğu yönünde yorumlar yapıyor. Peki Tolga Karel'in hastalığı ne? Tolga Karel kanser hastası mı? İşte Tolga Karel'in hastalığıyla ilgili yaptığı açıklama...
31 Ekim 2018 Çarşamba, 10:57:05 Güncelleme: 11:43:32
TOLGA KAREL NE HASTASI?
Tolga Karel hastalığıyla ilgili şu sözleri kullandı: "Yaşadıklarımı gazetelere, televizyon kanallarına röportajlar vererek gündeme getirmek hiçbir zaman istemedim. Ama madem bu kadar merak ettiğiniz, sordunuz, ilk ve son kez konuşacağım. Herkesin hayatla ilgili bir savaşı var.
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