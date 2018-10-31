Tolga Karelin hastalığı nedir? Tolga Karel: Zor bir süreçteyim

TOLGA KAREL NE HASTASI?

Tolga Karel hastalığıyla ilgili şu sözleri kullandı: "Yaşadıklarımı gazetelere, televizyon kanallarına röportajlar vererek gündeme getirmek hiçbir zaman istemedim. Ama madem bu kadar merak ettiğiniz, sordunuz, ilk ve son kez konuşacağım. Herkesin hayatla ilgili bir savaşı var.