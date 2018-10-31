Tolga Karel'in hastalığı nedir? Tolga Karel: "Zor bir süreçteyim"

Tolga Karel hastalığı hakkında ilk kez konuştu. 2 yıl önce Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf üzerine ağır hasta olduğu hakkında yorumlara maruz kalmıştı. Tolga Karel bu yorumlara ilk kez cevap verdi. Tolga Karel ne hastası? Bu konu oldukça merak ediliyor. Tolga Karel'in son halini görenler Karel'in kanser olduğu yönünde yorumlar yapıyor. Peki Tolga Karel'in hastalığı ne? Tolga Karel kanser hastası mı? İşte Tolga Karel'in hastalığıyla ilgili yaptığı açıklama...

31 Ekim 2018 Çarşamba, 10:57:05 Güncelleme: 11:43:32
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Tolga Karelin hastalığı nedir? Tolga Karel: Zor bir süreçteyim

2 yıldır Amerika'da yaşayan Tolga Karel, bir sosyal medya paylaşımı sonrası ortaya atılan "ağır hasta" iddialarına sonunda yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Zor bir süreçten geçiyorum ama çok şükür daha iyiyim" dedi

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Tolga Karelin hastalığı nedir? Tolga Karel: Zor bir süreçteyim

Uzun zamandır Amerika'da olan, 2016 yılında da Sarah Scotti ile evlenip Chicago'ya yerleşen Tolga Karel'in adı bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde

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Tolga Karelin hastalığı nedir? Tolga Karel: Zor bir süreçteyim

40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda saçlarını kazıtmış bir fotoğrafını Instagram'da paylaşınca ciddi bir hastalık geçirdiği haberleri hızla yayıldı.

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Tolga Karelin hastalığı nedir? Tolga Karel: Zor bir süreçteyim

Haftalarca bu iddialar hakkında sessiz kalan Karel, ilk açıklamayı yaptı. Hastalığı ile ilgili net bilgi vermek istemeyen oyuncu, "Kendi hayat yolculuğumda her anlamda zorlu bir süreçten geçtim, geçiyorum, bu doğrudur" dedi ve ekledi...

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Tolga Karelin hastalığı nedir? Tolga Karel: Zor bir süreçteyim

TOLGA KAREL NE HASTASI?

Tolga Karel hastalığıyla ilgili şu sözleri kullandı: "Yaşadıklarımı gazetelere, televizyon kanallarına röportajlar vererek gündeme getirmek hiçbir zaman istemedim. Ama madem bu kadar merak ettiğiniz, sordunuz, ilk ve son kez konuşacağım. Herkesin hayatla ilgili bir savaşı var.

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