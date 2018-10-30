İngilterenin 30 yaş altı en zengin ünlüleri açıklandı

İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin ünlüleri açıklandı
İngiliz Heat dergisi İngiltere'nin 30 yaş ve altındaki en zengin ünlüleri sıraladı. Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin ünlüleri listesinde birinci sıraya yerleşti
30 Ekim 2018 Salı, 18:18:09
Güncelleme: 18:38:03
İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin ünlüleri açıklandı
İngiliz Heat dergisi, İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin ünlülerini duyurdu.
İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin ünlüleri açıklandı
30 yaşındaki şarkıcı Adele, mal varlığını 132 milyon sterlinden 147,5 milyon sterline çıkararak listenin birinci sırasını kaptı.
İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin ünlüleri açıklandı
Geçen yaz dünya turnesini sona erdirdikten sonra oğluyla zaman geçirebilmek için konserlere ara vereceğini açıklayan Adele, 2017 yılında albüm satışından 9 milyon sterlin, turneden de 42 milyon sterlin elde etti.
İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin ünlüleri açıklandı
Bir diğer İngiliz şarkıcı Ed Sheeren 94 milyon sterlinlik mal varlığıyla listede ikinci sıraya yerleşti.
İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin ünlüleri açıklandı
Harry Potter filmleriyle tanınan oyuncu Daniel Radcliffe, 87 milyon sterlinlik varlığıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Listeye giren diğer isimler ise şöyle: