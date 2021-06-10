Tolga Çevik gözlerden uzak tutuyordu ilk kez paylaştı görenler inanamadı! İşte Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik'in çocukları

Ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, oğlu Tan'ın doğum gününü duygusal bir şiirle kutladı. Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la 2004 yılında evlenmiş, çift aynı yıl oğulları Tan'ı kucaklarına almıştı. Bir de Tuna adında kızları olan Tolga Çevik ve Özge Yılmaz Çevik, gözlerden uzak bir evlilik sürdürüyor. Tolga Çevik'in oğlu Tan Çevik 17 yaşına girdi. Genç Tan'ın değişimi ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bazı takipçiler "Tan babasının boyunu geçmiş" yorumları yaptı.

10.06.2021 17:12 - Son Güncelleme: 10.06.2021 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





