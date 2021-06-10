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Tolga Çevik gözlerden uzak tutuyordu ilk kez paylaştı görenler inanamadı! İşte Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik'in çocukları

Ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, oğlu Tan'ın doğum gününü duygusal bir şiirle kutladı. Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la 2004 yılında evlenmiş, çift aynı yıl oğulları Tan'ı kucaklarına almıştı. Bir de Tuna adında kızları olan Tolga Çevik ve Özge Yılmaz Çevik, gözlerden uzak bir evlilik sürdürüyor. Tolga Çevik'in oğlu Tan Çevik 17 yaşına girdi. Genç Tan'ın değişimi ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bazı takipçiler "Tan babasının boyunu geçmiş" yorumları yaptı.

10.06.2021 17:12 - Son Güncelleme: 10.06.2021 17:12
Tolga Çevik gözlerden uzak tutuyordu ilk kez paylaştı görenler inanamadı! İşte Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik'in çocukları

Komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan'ın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı bir şiirle kutladı. 17 yaşına giren Tan'ın son halini görenler ise şaştı kaldı. 'Tolgshow' programıyla seyirci karşısına çıkan Tolga Çevik'in oğlu Tan Çevik'in doğum gününü Instagram'dan kutlayıp, şiir yazdı.

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Tolga Çevik gözlerden uzak tutuyordu ilk kez paylaştı görenler inanamadı! İşte Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik'in çocukları

Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la 2004 yılında evlenen Tolga Çevik'in bir de Tuna adında kızı var. İşte başta Tolga Çevik olmak üzere ünlülerin çocukları.

Tolga Çevik gözlerden uzak tutuyordu ilk kez paylaştı görenler inanamadı! İşte Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik'in çocukları

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Tolga Çevik gözlerden uzak tutuyordu ilk kez paylaştı görenler inanamadı! İşte Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik'in çocukları
Tolga Çevik gözlerden uzak tutuyordu ilk kez paylaştı görenler inanamadı! İşte Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik'in çocukları