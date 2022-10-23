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Haberler Magazin Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler gözlerine inanamadı: "Bu ne hal Çağlar?"

Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler gözlerine inanamadı: "Bu ne hal Çağlar?"

Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler gözlerine inanamadı, "Bu ne hal Çağlar?" yorumları havada uçuştu. 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un yeni dizisi sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Yeni rolü için kilo aldığı konuşulan Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler şaştı kaldı.

23.10.2022 17:33 - Son Güncelleme: 23.10.2022 17:33
Teşkilat’ın Serdar Kılıçararslan’ıydı... Çağlar Ertuğrul’un son halini görenler gözlerine inanamadı: Bu ne hal Çağlar?

"BU NE HAL ÇAĞLAR?"

Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Teşkilat’ın Serdar Kılıçararslan’ıydı... Çağlar Ertuğrul’un son halini görenler gözlerine inanamadı: Bu ne hal Çağlar?

Başrollerini Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi isimlerle paylaştığı Teşkilat dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen Çağlar Ertuğrul, yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Rolü için kilo alan Çağlar Ertuğrul'un son görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Teşkilat’ın Serdar Kılıçararslan’ıydı... Çağlar Ertuğrul’un son halini görenler gözlerine inanamadı: Bu ne hal Çağlar?

Çağlar Ertuğrul'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, Twitter kullanıcılarının diline düştü. Çağlar Ertuğrul'a ''Allah aşkına bu ne hâl?'', ''Göbek show'' ve ''Kilo almak da yakışmış aslında'' gibi yorumlar yapıldı.

Teşkilat’ın Serdar Kılıçararslan’ıydı... Çağlar Ertuğrul’un son halini görenler gözlerine inanamadı: Bu ne hal Çağlar?

Çağlar Ertuğrul'un bu halini görenler ünlü oyuncunun boyunu da bir hayli merak etti. İşte başta Çağlar Ertuğrul olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Teşkilat’ın Serdar Kılıçararslan’ıydı... Çağlar Ertuğrul’un son halini görenler gözlerine inanamadı: Bu ne hal Çağlar?

Hazal Kaya - 1,58 m

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