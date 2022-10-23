Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler gözlerine inanamadı: "Bu ne hal Çağlar?"
Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler gözlerine inanamadı, "Bu ne hal Çağlar?" yorumları havada uçuştu. 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un yeni dizisi sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Yeni rolü için kilo aldığı konuşulan Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler şaştı kaldı.
"BU NE HAL ÇAĞLAR?"
Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul'un son halini görenler gözlerine inanamadı.
Başrollerini Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi isimlerle paylaştığı Teşkilat dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen Çağlar Ertuğrul, yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Rolü için kilo alan Çağlar Ertuğrul'un son görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
Çağlar Ertuğrul'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, Twitter kullanıcılarının diline düştü. Çağlar Ertuğrul'a ''Allah aşkına bu ne hâl?'', ''Göbek show'' ve ''Kilo almak da yakışmış aslında'' gibi yorumlar yapıldı.
Çağlar Ertuğrul'un bu halini görenler ünlü oyuncunun boyunu da bir hayli merak etti. İşte başta Çağlar Ertuğrul olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...