Teşkilat 58. bölüm! Öldüğü konuşulan Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal Yurtcu’dan flaş paylaşım! Ayrıldı mı merak ediliyordu! ’Serdar’ına kavuştu’

TEŞKİLAT 57. BÖLÜM ÖZETİ

Zehra, ekibi deşifre edenin kim olduğunu öğrenmiştir ancak bu bilgi, onu ölümün kıyısına getirir. Savaşı başlatan Efkar, Ömer'in 'Hasan Atmaca' sorgulamalarıyla karşı karşıya kalınca iplerin kopmak üzere olduğunu fark eder.