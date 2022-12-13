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Haberler Magazin Teşkilat 58. bölüm! Öldüğü konuşulan Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu'dan flaş paylaşım! Ayrıldı mı merak ediliyordu! 'Serdar'ına kavuştu'

Teşkilat 58. bölüm! Öldüğü konuşulan Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu'dan flaş paylaşım! Ayrıldı mı merak ediliyordu! 'Serdar'ına kavuştu'

Teşkilat yayınlanan son bölümle reyting rekorları kırdı. 57. bölümü izleyen dizi severler hemen internet arama motorlarında ' Teşkilat Zehra öldü mü, ölecek mi? Deniz Baysal Yurtcu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden?' sorularına yanıt aramaya başladı. 58. bölüm fragmanı merakla beklenirken yeni bölümle ilgili sosyal medyada bir çok iddia ortaya atıldı. Öte yandan başrol oyuncuları 58. bölümde neler olacağını sır gibi saklıyor. Güzel oyuncu Deniz Baysal Yurtcu İnstagram hesabından paylaşımlar yaparken tek bir ipucu bile vermiyor. İşte detaylar....

13.12.2022 00:41 - Son Güncelleme: 13.12.2022 00:41
Teşkilat 58. bölüm! Öldüğü konuşulan Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal Yurtcu’dan flaş paylaşım! Ayrıldı mı merak ediliyordu! ’Serdar’ına kavuştu’

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu'dan İnstagram paylaşımı geldi. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat Pazar akşamları reytingleri kasıp kavurmaya devam ediyor.

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Teşkilat 58. bölüm! Öldüğü konuşulan Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal Yurtcu’dan flaş paylaşım! Ayrıldı mı merak ediliyordu! ’Serdar’ına kavuştu’

Teşkilat 57. bölümüyle bir önceki gün ekrana gelmişti. Son bölümde Zehra hastanelik oldu.

Teşkilat 58. bölüm! Öldüğü konuşulan Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal Yurtcu’dan flaş paylaşım! Ayrıldı mı merak ediliyordu! ’Serdar’ına kavuştu’

TEŞKİLAT 57. BÖLÜM ÖZETİ

Zehra, ekibi deşifre edenin kim olduğunu öğrenmiştir ancak bu bilgi, onu ölümün kıyısına getirir. Savaşı başlatan Efkar, Ömer'in 'Hasan Atmaca' sorgulamalarıyla karşı karşıya kalınca iplerin kopmak üzere olduğunu fark eder.

Teşkilat 58. bölüm! Öldüğü konuşulan Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal Yurtcu’dan flaş paylaşım! Ayrıldı mı merak ediliyordu! ’Serdar’ına kavuştu’

Korkut'un ise uzun zamandır kaçtığı meseleyle yüzleşme vakti gelmiştir. Ekip haini bulmak için çalışırken; Ömer, Zehra'yı hayatta tutmak için amansız bir mücadeleye girişir.

Teşkilat 58. bölüm! Öldüğü konuşulan Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal Yurtcu’dan flaş paylaşım! Ayrıldı mı merak ediliyordu! ’Serdar’ına kavuştu’

Bu durum Ömer ve Zehra arasında ilk defa bir kırılma yaşanmasına sebep olurken, ekibi deşifre eden hainin hedefinde Zehra vardır.

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