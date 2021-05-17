Tescilli güzel Gizem Karaca’dan bomba açıklamalar! İtirafları peş peşe sıraladı duyanlar inanamadı
Tescilli güzel Gizem Karaca'dan bomba açıklamalar! İtirafları peş peşe sıraladı… 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, katıldığı bir YouTube programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Londra'daki Miss World'de ülkemizi temsil eden ünlü oyuncu, finalist kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu belirterek şaşırtıcı bir itirafta bulundu. İşte Gizem Karaca'nın hayatıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalardan satır başları…
2011 yılında Londra'daki Miss World'de ülkemizi temsil eden tescilli güzel Gizem Karaca, katıldığı bir YouTube programında o günler hakkında ilk kez konuştu. Finalist kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu söyleyen Karaca, "Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. Mezdeke açıp oynadım" ifadelerini kullandı. İşte dereceye giremeyen ancak 'En iyi elbise taşıyan güzel' ödülünü alan Karaca'nın güzellik yarışması ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarının satır başları…