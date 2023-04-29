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Haberler Magazin Temizlik takıntısıyla ünlenmişti! Yüzüğünü soranlara: ''Hayırlı kısmetlerim olsun...'' Nişanlandı denilen Kadir Ezildi'nin son haline bakın!

Temizlik takıntısıyla ünlenmişti! Yüzüğünü soranlara: ''Hayırlı kısmetlerim olsun...'' Nişanlandı denilen Kadir Ezildi'nin son haline bakın!

Temizlik takıntısıyla katıldığı yarışmada adını duyurmayı başaran Kadir Ezildi özel hayatıyla sosyal medyada gündem oldu. Özel hayatı merak edilen Ezildi hakkındaki gelişmeleri duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

29.04.2023 11:42 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:42
Temizlik takıntısıyla ünlenmişti! Yüzüğünü soranlara: ’’Hayırlı kısmetlerim olsun...’’ Nişanlandı denilen Kadir Ezildi’nin son haline bakın!

Katıldığı temizlik yarışması ile ünlenen Kadir Ezildi şimdilerde nişanlandığı yönündeki iddialar ile gündemde yer alıyor. Parmağında yüzük görenler ''Kadir Ezildi evlendi mi? Kadir Ezildi parmağında neden yüzük var?'' sorusunu yöneltiyor. Çok sorulmasının üzerine açıklama yapan Ezildi, ''Bacımın evlilik yüzüğü. Kısmetliydi taktım hayırlı kısmetlerim olsun." ifadelerine yer verdi. Bir yandan da ünlü sunucunun nereli, kaç yaşında olduğu ve estetiksiz hali merak edildi. İşte Kadir Ezildi'nin memleketi, yaşı ve eski hali...

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Temizlik takıntısıyla ünlenmişti! Yüzüğünü soranlara: ’’Hayırlı kısmetlerim olsun...’’ Nişanlandı denilen Kadir Ezildi’nin son haline bakın!

NİŞANLANDI MI?

Kadir Ezildi'nin hayatına dair bilgiler hayranları, sevenleri tarafından merak konusu oldu. Özellike yüzük ile görüntüsü herkesi şoke etti. Hakkında 'Evlendi, nişanlandı' şeklinde iddialar ortaya atıldı.

Temizlik takıntısıyla ünlenmişti! Yüzüğünü soranlara: ’’Hayırlı kısmetlerim olsun...’’ Nişanlandı denilen Kadir Ezildi’nin son haline bakın!

Bunun üzerine açıklama yapan ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzüğümü çok soruyorsunuz. Yardım yayınında görenler olmuş. Bacımın evlilik yüzüğü. Kısmetliydi taktım hayırlı kısmetlerim olsun." ifadelerine yer verdi.

Temizlik takıntısıyla ünlenmişti! Yüzüğünü soranlara: ’’Hayırlı kısmetlerim olsun...’’ Nişanlandı denilen Kadir Ezildi’nin son haline bakın!

Kadir Ezildi'nin bacım dediği kişinin ise, geçtiğimiz aylarda vefat eden anneannesi olduğu anlaşıldı.

Temizlik takıntısıyla ünlenmişti! Yüzüğünü soranlara: ’’Hayırlı kısmetlerim olsun...’’ Nişanlandı denilen Kadir Ezildi’nin son haline bakın!

Öte yandan son dönemin konuşulan isimleri arasında yer alan Kadir Ezildi'nin estetiksiz günlerine ait fotoğraflar ortaya çıktı.

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