Temizlik takıntısıyla ünlenmişti! Yüzüğünü soranlara: ’’Hayırlı kısmetlerim olsun...’’ Nişanlandı denilen Kadir Ezildi’nin son haline bakın!

Katıldığı temizlik yarışması ile ünlenen Kadir Ezildi şimdilerde nişanlandığı yönündeki iddialar ile gündemde yer alıyor. Parmağında yüzük görenler ''Kadir Ezildi evlendi mi? Kadir Ezildi parmağında neden yüzük var?'' sorusunu yöneltiyor. Çok sorulmasının üzerine açıklama yapan Ezildi, ''Bacımın evlilik yüzüğü. Kısmetliydi taktım hayırlı kısmetlerim olsun." ifadelerine yer verdi. Bir yandan da ünlü sunucunun nereli, kaç yaşında olduğu ve estetiksiz hali merak edildi. İşte Kadir Ezildi'nin memleketi, yaşı ve eski hali...