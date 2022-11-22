Tek gecede servetlerine servet katacaklar! Şarkıcıların yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! İbrahim Tatlıses, Hadise, Sibel Can, Hakan Altun...

Ünlülerin yılbaşı konser programları ve alacakları ücretler ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Tarkan, Hadise, Ziynet Sali, Hülya Avşar, Hakan Altun ve daha bir çok ünlü şarkıcının nerede ve ne kadar konser vereceği liste halinde açıklandı. Kimi geçtiğimiza yakın ücret alırken kiminin tek gecelik ücreti dudak uçuklattı. İşte şarkıcıların merak edilen sahne ücretleri...