RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin "Tehdit ve şantajla..." Tamer Karadağlı'nın kapısına icra dayanmıştı işin altından bakın ne çıktı! Ev sahibiyle kapışan Tamer Karadağlı...

"Tehdit ve şantajla..." Tamer Karadağlı'nın kapısına icra dayanmıştı işin altından bakın ne çıktı! Ev sahibiyle kapışan Tamer Karadağlı...

Pınar Altuğ ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın ev sahibiyle sorun yaşadığı ve kapısına icra dayandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Soluğu mahkemede alan Tamer Karadağlı, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

03.04.2023 09:52 - Son Güncelleme: 03.04.2023 09:52
Tehdit ve şantajla... Tamer Karadağlı’nın kapısına icra dayanmıştı işin altından bakın ne çıktı! Ev sahibiyle kapışan Tamer Karadağlı...

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın ev sahibiyle sorunlar yaşadığı ve tarafların mahkemelik oldu.

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Tehdit ve şantajla... Tamer Karadağlı’nın kapısına icra dayanmıştı işin altından bakın ne çıktı! Ev sahibiyle kapışan Tamer Karadağlı...

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Tamer Karadağlı ev sahibiyle karşı karşıya geldi.

Tehdit ve şantajla... Tamer Karadağlı’nın kapısına icra dayanmıştı işin altından bakın ne çıktı! Ev sahibiyle kapışan Tamer Karadağlı...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun Göktürk'teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'ne dava açıldı.

Tehdit ve şantajla... Tamer Karadağlı’nın kapısına icra dayanmıştı işin altından bakın ne çıktı! Ev sahibiyle kapışan Tamer Karadağlı...

Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı ünlü aktör hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi de başlattı.

Tehdit ve şantajla... Tamer Karadağlı’nın kapısına icra dayanmıştı işin altından bakın ne çıktı! Ev sahibiyle kapışan Tamer Karadağlı...

Ev sahibi açtığı davada Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığı da ifade edildi.

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