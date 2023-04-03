"Tehdit ve şantajla..." Tamer Karadağlı'nın kapısına icra dayanmıştı işin altından bakın ne çıktı! Ev sahibiyle kapışan Tamer Karadağlı...
Pınar Altuğ ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın ev sahibiyle sorun yaşadığı ve kapısına icra dayandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Soluğu mahkemede alan Tamer Karadağlı, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
03.04.2023 09:52 - Son Güncelleme: 03.04.2023 09:52
Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Tamer Karadağlı ev sahibiyle karşı karşıya geldi.