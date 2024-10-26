Taze aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan yeni pozlar! Beğeni yağmuruna tutuldu
Dizi dünyasının gözde çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, romantik pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İlişkileriyle gündeme bomba gibi düşen taze aşıklar, birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları paylaşarak hayranlarını mest etti. Tatlı pozları ve uyumlu halleriyle dikkat çeken ikilinin fotoğrafları, dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın o pozları...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 22:38Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 22:38