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Taze aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan yeni pozlar! Beğeni yağmuruna tutuldu

Dizi dünyasının gözde çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, romantik pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İlişkileriyle gündeme bomba gibi düşen taze aşıklar, birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları paylaşarak hayranlarını mest etti. Tatlı pozları ve uyumlu halleriyle dikkat çeken ikilinin fotoğrafları, dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın o pozları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 22:38 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 22:38
Taze aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan yeni pozlar! Beğeni yağmuruna tutuldu

"Ortalıkta adam kalmadı" sözlerinin ardından adı Barış Alper Yılmaz'la anılan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan gönlünü meslektaşı Kubilay Aka'ya kaptırmıştı.

Taze aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan yeni pozlar! Beğeni yağmuruna tutuldu

İkilinin sürpriz aşkı magazin gündeminde adeta ters köşe etkisi yarattı.

Taze aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan yeni pozlar! Beğeni yağmuruna tutuldu

Çift beraberliklerini çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmese de hayranları onlardan gelecek fotoğrafı dört gözle bekliyordu.

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