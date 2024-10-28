Bunu almadan evden dışarıya adımını atmıyor: Anne Hathaway’in güzellik sırrı

41 yaşındaki Amerika'lı oyuncu Anne Hathaway, güzelliğiyle adeta göz kamaştırıyor. Hayranları 40'lı yaşlarında adeta 25 gibi gösteren ünlü ismin güzellik sırlarını merak ediyorlar. Peki başarılı oyuncunun bakım tüyoları neler? Anne Hathaway neyi almadan asla dışarıya adımını atmıyor? İşte ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan kusursuz güzelliğinin sırları...
Güneş kremi kullanıyor
Anne Hathaway güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş kremini ihmal etmiyor. Ünlü isim aynı zamanda doğal bir bronzluk yakalamak için sprey bronzlaştırıcı kullanıyor.
Yüz masajı yapıyor
Anne Hathaway sabah ve akşam düzenli olarak 2 dakika süresince yüz masajı yapıyor ve cildinin canlı kalmasını sağlıyor.