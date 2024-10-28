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Bunu almadan evden dışarıya adımını atmıyor: Anne Hathaway'in güzellik sırrı

Anne Hathaway, 41 yaşında olmasına rağmen genç görünümünü koruyan ünlüler arasında. Peki popüler isim güzelliğini neye borçlu? İşte Hathaway'in yıllara meydan okuyan güzellik sırları...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:49
Bunu almadan evden dışarıya adımını atmıyor: Anne Hathaway’in güzellik sırrı

41 yaşındaki Amerika'lı oyuncu Anne Hathaway, güzelliğiyle adeta göz kamaştırıyor. Hayranları 40'lı yaşlarında adeta 25 gibi gösteren ünlü ismin güzellik sırlarını merak ediyorlar. Peki başarılı oyuncunun bakım tüyoları neler? Anne Hathaway neyi almadan asla dışarıya adımını atmıyor? İşte ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan kusursuz güzelliğinin sırları...

Bunu almadan evden dışarıya adımını atmıyor: Anne Hathaway’in güzellik sırrı

Güneş kremi kullanıyor

Anne Hathaway güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş kremini ihmal etmiyor. Ünlü isim aynı zamanda doğal bir bronzluk yakalamak için sprey bronzlaştırıcı kullanıyor.

Bunu almadan evden dışarıya adımını atmıyor: Anne Hathaway’in güzellik sırrı

Yüz masajı yapıyor

Anne Hathaway sabah ve akşam düzenli olarak 2 dakika süresince yüz masajı yapıyor ve cildinin canlı kalmasını sağlıyor.

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