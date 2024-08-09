Tatil için Bodrum’a giden Yasemin Allen’den bikinili yatak pozu! Denize inmeden sere serpe uzanıp...

Bir süredir aşk yaşadığı eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile ilişkisini sessiz sedasız bitiren Yasemin Allen, tatil için Bodrum'a gitti. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü isim, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Allen, son olarak bikinisi ile yatakta sere serpe uzandığı bir pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.