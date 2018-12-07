Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu bebekten sonra ilk kez görüntülendi!
Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu 12 Temmuz'da kızları Liya'yı kucaklarına aldılar. Liya'nın doğumundan sonra Tarkan ve Pınar Tevetoğlu ilk kez önceki akşam Acarkent'te bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çiçeği burnunda baba Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, çıkışta objektifleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü sanatçı Tarkan, "Bizi burada buldunuz ya sizi tebrik ederim" diyerek muhabirlere takıldı...
7 Aralık 2018 Cuma, 10:35:33 Güncelleme: 10:53:54
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