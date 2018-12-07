Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu bebekten sonra ilk kez görüntülendi!

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu 12 Temmuz'da kızları Liya'yı kucaklarına aldılar. Liya'nın doğumundan sonra Tarkan ve Pınar Tevetoğlu ilk kez önceki akşam Acarkent'te bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çiçeği burnunda baba Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, çıkışta objektifleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü sanatçı Tarkan, "Bizi burada buldunuz ya sizi tebrik ederim" diyerek muhabirlere takıldı...

7 Aralık 2018 Cuma, 10:35:33 Güncelleme: 10:53:54
Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu bebekten sonra ilk kez görüntülendi!

TARKAN AYLAR SONRA AKŞAM SEFASINDA

Kızları Liya'yı 12 Temmuz'da Almanya'da kucaklarına alan Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, doğum sonrası ilk kez önceki akşam ortaya çıktı.

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu bebekten sonra ilk kez görüntülendi!

Uzun süredir Almanya'da olan ve geçtiğimiz günlerde ailesiyle yurda dönen Megastar, Acarkent'teki bir mekanda dostlarıyla buluştu.

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu bebekten sonra ilk kez görüntülendi!

TARKAN'A BABA KUTLAMASI!

46 yaşındaki sanatçı, meslektaşı Kenan Doğulu'nun da yer aldığı yemekte babalığı kutladı. Mekanda eşi Pınar Hanım'la yaklaşık 4 saat kalan Tarkan, dostlarıyla hasret giderdi.

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu bebekten sonra ilk kez görüntülendi!

Çiçeği burnunda baba Tarkan, çıkışta objektifleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü sanatçı, "Bizi burada buldunuz ya sizi tebrik ederim" diyerek muhabirlere takıldı.

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu bebekten sonra ilk kez görüntülendi!

TARKAN'A BABALIK YARADI!

Keyifli halleriyle dikkat çeken Megastar, "Babalık yaradı" dedirtti. Pınar Hanım ise görüntü vermemek için montunun kapüşonuyla yüzünü gizledi.

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