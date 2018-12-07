Müge Anlı hangi burç? (Sevdiğiniz ünlülerin burçları)
Astrolojinin ve peşinde burçların insanların hayatlarına birebir etki ettiğine inanır mısınız? Bazı özellikler aynı olmasa da, bazı özelliklerin gerçekten o burcun insanlarıyla paralel olması hayli ilginç gelebiliyor bizlere. Şimdi sıra magazinin ünlü isimlerinde. Önce isme sonra burcuna bir bakın. Bakalım ünlüler burçlarının özelliklerini yansıtıyorlar mı. İşte Müge Anlı'dan Elçin Sangu'ya, Hande Erçel'den Tarkan'a sevdiğiniz ünlülerin burçları.
7 Aralık 2018 Cuma, 09:27:54 Güncelleme: 09:51:09
DİĞER GALERİLER