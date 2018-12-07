Müge Anlı hangi burç? (Sevdiğiniz ünlülerin burçları)

Astrolojinin ve peşinde burçların insanların hayatlarına birebir etki ettiğine inanır mısınız? Bazı özellikler aynı olmasa da, bazı özelliklerin gerçekten o burcun insanlarıyla paralel olması hayli ilginç gelebiliyor bizlere. Şimdi sıra magazinin ünlü isimlerinde. Önce isme sonra burcuna bir bakın. Bakalım ünlüler burçlarının özelliklerini yansıtıyorlar mı. İşte Müge Anlı'dan Elçin Sangu'ya, Hande Erçel'den Tarkan'a sevdiğiniz ünlülerin burçları.

7 Aralık 2018 Cuma, 09:27:54 Güncelleme: 09:51:09
Müge Anlı hangi burç? (Sevdiğiniz ünlülerin burçları)

ÖZELLİKLERİ BURÇLARINDA SAKLI

Peki hangi ünlü, hangi burç? Müge Anlı'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Serenay Sarıkaya'dan Elçin Sangu'ya ünlülerin burçları ve farklı özellikleri...

Müge Anlı hangi burç? (Sevdiğiniz ünlülerin burçları)

KIVANÇ TATLITUĞ

Akrep

Müge Anlı hangi burç? (Sevdiğiniz ünlülerin burçları)

ELÇİN SANGU

Aslan

Müge Anlı hangi burç? (Sevdiğiniz ünlülerin burçları)

ALPEREN DUYMAZ

Akrep

Müge Anlı hangi burç? (Sevdiğiniz ünlülerin burçları)

HANDE ERÇEL

Yay

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