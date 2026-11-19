Gurbetçi bir aileden geldiğini ve Türkiye'yi terk etme ihtimalinin bulunmadığını belirten Güney, savunmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Ben 19 yıldır İngiliz vatandaşlığına geçebilme imkanıma rağmen Türkiye vatandaşlığını bırakmadım. Türklüğü savunan bir insanım, Türkiye'yi terk etmem söz konusu değildir. Bu ülkeyi bırakıp bir yere gitme ihtimalim zaten yok ama 3-5 zar zor gelen yurtdışı konserlerime de gidemeyecek durumdayım. Gerçekten zor durumdayım, vicdanınıza bırakmak istiyorum."