Mahkemede "Peru'daki bitki" savunması: Yusuf Güney'in davasında yeni gelişme
Katıldığı bir programda uyuşturucu madde içeren Ayahuska çayına ilişkin özendirici açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını isteyen Güney, "Peru'daki bir bitki, lanet olsun nerden gittim de nerden anlattım. Başıma bela açtı" ifadelerini kullandı.
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