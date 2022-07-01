Tarık Akan’ın biricik partneriydi! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! Görenin ağzı açık kaldı
Başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un üstlendiği Star TV ekranlarının yeni dizisi Ah Nerede'nin bu akşam izleyici ile buluşmasının ardından Yeşilçam'ın efsane filmi bir kez daha gündem oldu. 1975 yapımı filmde Tarık Akan ile başrolü üstlenen Gülşen Bubikoğlu'nun son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Geçen günlerde Cüneyt Arkın'ın vefat haberi üzerine yaptığı paylaşımla gündeme gelen Bubikoğlu'nun sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları görenler şaştı kaldı. Gırgıriye, Vahşi Gelin, Ayrı Dünyalar, Alev Alev gibi yapımlarda sergilediği performanslarla hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızının son hali için "Hala çok güzel", "Yıllara meydan okuyor", "Her yaşı ayrı güzel", "Yıllar onun için durmuş gibi" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
01.07.2022 18:19 - Son Güncelleme: 01.07.2022 18:19
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başladı.
1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenen Gülşen Bubikoğlu, takip eden yıllarda Mahcup Delikanlı, Cici Kız, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Ah Bu Gençlik, Ölmeyen Şarkı, Gırgıriye gibi birçok filmde oynadı ve /'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle kendine hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu, başrolünü Tarık Akan ile üstlendiği Ah Nerede filminin dizi versiyonunun yeniden çekilmesi üzerine gündeme geldi.