Tarık Akan’ın biricik partneriydi! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! Görenin ağzı açık kaldı

1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenen Gülşen Bubikoğlu, takip eden yıllarda Mahcup Delikanlı, Cici Kız, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Ah Bu Gençlik, Ölmeyen Şarkı, Gırgıriye gibi birçok filmde oynadı ve /'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.