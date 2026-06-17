Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli paylaştı: Evde enteresan bir şey oldu

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Tanyeli ne zaman ve neden öldü?

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süre tedavi gördüğü pankreas kanseri hastalığı nedeniyle 17 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli son paylaşımında ne anlattı?

İlker Sünneli, evde her sabah yaptığı gibi Tanyeli'nin fotoğraflarına bakıp onunla sohbet ettiği sırada yanından bir kelebeğin geçtiğini belirterek, "Yine enteresan bir şey oldu... Gelmesinin ihtimali yokken geldi" açıklamasında bulunmuştur.