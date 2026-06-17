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Tanyeli'nin fotoğraflarıyla konuşurken yanından geçti! İlker Sünneli'nin "Enteresan bir şey oldu" diyerek o anı paylaştı

Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin vefatının ardından derin bir yas tutan eşi İlker Sünneli, sosyal medyada dikkat çeken yeni bir paylaşım yaptı. Evde Tanyeli'nin fotoğraflarına bakıp sohbet ettiği esnada odada bir kelebek belirdiğini söyleyen Sünneli, "Yine enteresan bir şey oldu" sözleriyle yaşadığı o anı takipçilerine aktardı.

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Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli evindeki o anları paylaştı

Pankreas kanseriyle yürüttüğü mücadeleye yenik düşerek 17 Mart 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli (Tanyeli Özruh Sünneli), vefatıyla tüm sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Acısı dinmiyor!

Tanyeli'nin acı kaybıyla sarsılan eşi İlker Sünneli ise merhum sanatçıyı "Acım çok büyük, niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime" sözleriyle uğurlanmıştı

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli paylaştı: Evde enteresan bir şey oldu

Eşine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Sünneli, son olarak sosyal medya hesabından evinde yaşadığı şaşırtıcı bir anı takipçileriyle paylaştı.

İlker Sünneli’ye evde kelebek sürprizi

Her sabah uyandığında eşinin fotoğraflarına bakarak onunla sohbet ettiğini belirten İlker Sünneli, evinde oturduğu esnada odada hiç beklenmedik bir durumla karşılaştığını ifade etti.

İlker Sünneli’den dikkat çeken paylaşım

"YİNE ENTERESAN BİR ŞEY OLDU"

Eşinin anılarıyla yaşadığı evde o anları kameraya alan İlker Sünneli, Tanyeli'nin fotoğraflarıyla konuştuğu sırada odada bir kelebeğin uçmaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yine enteresan bir şey oldu... Şurada oturup müzik dinliyordum. Her sabah kalktığımda eşime günaydın derim. Birlikte olduğumuz fotoğraflara bakıp sohbet ederken bir anda bir kelebek geldi. Yanımdan bir anda kelebek geçti. Gelmesinin ihtimali yokken geldi.

Duygusal yorumlarla karşılandı

Sünneli'nin evinde Tanyeli'nin resimlerine bakarken bir kelebekle karşılaşması ve bunu sosyal medyada paylaşması, ünlü oryantalin sevenleri tarafından duygusal yorumlarla karşılandı.

Video Oynatma İkonu Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'yi ağlatan ziyaret
Son mesajında helallik istemişti!

TANYELİ'NİN SON MESAJI: HELALLİK İSTEMİŞTİ

Tanyeli, hastanede tedavi gördüğü dönemde 27 Şubat tarihinde yayınladığı son mesajında "Hakkınızı helal edin, ağrım çok. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" diyerek sevenlerinden helallik istemiş ve kısa bir süre sonra da hayata gözlerini yummuştu.

Seni çok özledim

Vefatının 1. yıl dönümünde eşinin mezarı başından bir paylaşım yapan İlker Sünneli, "Bugün aramızdan ayrılalı aşkım tam 1 koca yıl oldu. Daha dün gibi gidişin. Seni çok özledim. Nurlar içinde uyu güneşin kızı" sözleriyle acısının tazeliğini gözler önüne sermişti.

Tanyeli hakkında merak edilenler

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Tanyeli ne zaman ve neden öldü?

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süre tedavi gördüğü pankreas kanseri hastalığı nedeniyle 17 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli son paylaşımında ne anlattı?

İlker Sünneli, evde her sabah yaptığı gibi Tanyeli'nin fotoğraflarına bakıp onunla sohbet ettiği sırada yanından bir kelebeğin geçtiğini belirterek, "Yine enteresan bir şey oldu... Gelmesinin ihtimali yokken geldi" açıklamasında bulunmuştur.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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