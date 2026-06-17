Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli paylaştı: Evde enteresan bir şey oldu

Tanyeli'nin fotoğraflarıyla konuşurken yanından geçti! İlker Sünneli'nin "Enteresan bir şey oldu" diyerek o anı paylaştı
Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin vefatının ardından derin bir yas tutan eşi İlker Sünneli, sosyal medyada dikkat çeken yeni bir paylaşım yaptı. Evde Tanyeli'nin fotoğraflarına bakıp sohbet ettiği esnada odada bir kelebek belirdiğini söyleyen Sünneli, "Yine enteresan bir şey oldu" sözleriyle yaşadığı o anı takipçilerine aktardı.
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