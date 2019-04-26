Tanju Okan efsaneleşmiş 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte Tanju Okan'ın yürek dağlayan hikayesi
Tanju Okan, 96 yılında hayata gözlerini yumdu. 7'den 70'e herkesin beğenerek dinlediği usta sanatçı Tanju Okan'ın efsaneleşmiş şarkısı 'Kadınım'ı kime yazdığı merak konusu oldu. Şarkılarıyla yaşatılan Tanju Okan'ın Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesine hazır mısınız? İşte Tanju Okan'ın Kadınım şarkısını yazdığı o kadın...
26.04.2019 09:43
- Son Güncelleme: 26.04.2019 09:45
En baştan beri bu beraberliğe sıcak bakmayan Zerrin'in ailesi, en sonunda harekete geçti ve kızlarını Amerika'ya gönderme kararı aldılar. Tanju Okan, bu haberi duyunca Zerrin'in ailesine ait olan köşkün kapısında, sabahlara kadar sevdiği kadının kendisine verilmesini bekledi. Fakat aile, kızları Zerrin'i köşkün arka kapısından kaçırarak, bir şekilde uçağa bindirdi ve Amerika'ya gönderdi...
DİĞER GALERİLER