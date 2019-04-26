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Tanju Okan efsaneleşmiş 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte Tanju Okan'ın yürek dağlayan hikayesi

Tanju Okan, 96 yılında hayata gözlerini yumdu. 7'den 70'e herkesin beğenerek dinlediği usta sanatçı Tanju Okan'ın efsaneleşmiş şarkısı 'Kadınım'ı kime yazdığı merak konusu oldu. Şarkılarıyla yaşatılan Tanju Okan'ın Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesine hazır mısınız? İşte Tanju Okan'ın Kadınım şarkısını yazdığı o kadın...

26.04.2019 09:43 - Son Güncelleme: 26.04.2019 09:45
Tanju Okan efsaneleşmiş 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte Tanju Okan'ın dudak büktüren hikayesi...

Tanju Okan... Küçük büyük demeden herkesin keyifle dinlediği usta sanatçı Tanju Okan, 23 Mayıs 1996 tarihinde vefat etti. Eserleriyle yaşatılan Tanju Okan'ın, dinleyenleri perişan eden 'Kadınım' şarkısını, kendisinden zorla koparılan eski eşi Zerrin Doğan'a yazdığını biliyor muydunuz?

Tanju Okan efsaneleşmiş 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte Tanju Okan'ın dudak büktüren hikayesi...

TANJU OKAN'IN YEŞİLÇAM FİLMLERİNİ ARTMAYAN HİKAYESİ!

Usta sanatçı Tanju Okan, 1967 yılının Mayıs ayında, model Nur Erbay ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Tansu adında bir de oğlu olan Okan, Erbay ile yalnızca bir yıl evli kaldı.

Tanju Okan efsaneleşmiş 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte Tanju Okan'ın dudak büktüren hikayesi...

Okan, kariyerinin zirvesindeyken tanıştığı Zerrin Doğan'a sırılsıklam aşık oldu fakat Zerrin, zengin bir ailenin kızıydı. Her şeye rağmen birlikte olmanın bir yolunu bulan aşıklar, bütün engelleri aşarak, 1976 yılında dünyaevine girdi.

Tanju Okan efsaneleşmiş 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte Tanju Okan'ın dudak büktüren hikayesi...

En baştan beri bu beraberliğe sıcak bakmayan Zerrin'in ailesi, en sonunda harekete geçti ve kızlarını Amerika'ya gönderme kararı aldılar. Tanju Okan, bu haberi duyunca Zerrin'in ailesine ait olan köşkün kapısında, sabahlara kadar sevdiği kadının kendisine verilmesini bekledi. Fakat aile, kızları Zerrin'i köşkün arka kapısından kaçırarak, bir şekilde uçağa bindirdi ve Amerika'ya gönderdi...

Tanju Okan efsaneleşmiş 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte Tanju Okan'ın dudak büktüren hikayesi...

Sevdiği kadına doyamayan Okan, bu olaydan sonra kendisini alkole verdi. Zerrin Doğan ve Tanju Okan'ın aşkı, mutlu sonla bitmeyen bir Yeşilçam filminden farksızdı...

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