Tanju Okan efsaneleşmiş 'Kadınım' şarkısını kime yazdı? İşte Tanju Okan'ın yürek dağlayan hikayesi

En baştan beri bu beraberliğe sıcak bakmayan Zerrin'in ailesi, en sonunda harekete geçti ve kızlarını Amerika'ya gönderme kararı aldılar. Tanju Okan, bu haberi duyunca Zerrin'in ailesine ait olan köşkün kapısında, sabahlara kadar sevdiği kadının kendisine verilmesini bekledi. Fakat aile, kızları Zerrin'i köşkün arka kapısından kaçırarak, bir şekilde uçağa bindirdi ve Amerika'ya gönderdi...