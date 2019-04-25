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Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Abdülhamid Han'ı başarılı oyuncu Bülent İnal'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun annesi Sedef İnal'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Dizinin Abdülhamid Han'ı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta oğlu Çınar ve annesi Sedef İnal'a yer verdi. İşte Payitaht Abdülhamid'in 'Abdülhamid Han'ı sevilen oyuncu Bülent İnal'ın ve diğer ünlülerin anneleri...

25.04.2019 23:04 - Son Güncelleme: 25.04.2019 23:06
Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Payitaht Abdülhamid'in 'Abdülhamid Han'ı sevilen oyuncu Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı.

Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Dizinin Abdülhamid Han'ı, Instagram hesabından paylaştığı karede oğlu Çınar ve annesi Sedef İnal'a yer verdi.

Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal'ın ve diğer ünlülerin anneleri...

Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Bülent İnal

Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal'ın annesini görenler şaşırdı

Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal

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