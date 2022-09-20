Tanımak artık imkansız! Estetiğin dozunu kaçıran Selin Ciğerci’nin son hali olay! Gökhan Çıra ile boşandıktan sonraki değişimi...
Futbolcu Gökhan Çıra ile geçen haftalarda ikinci kez boşanan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Verdiği kiloların ardından yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Ciğerci'nin son halini görenler tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu sen olamazsın", "Tanıyamadım" yorumlarını yaparken Ciğerci'nin yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü. İşte estetiğin dozunu kaçıran Selin Ciğerci'nin son hali...
20.09.2022 00:52 - Son Güncelleme: 20.09.2022 00:59
Selin Ciğerci, 2019 yılında uzun süredir aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile nikah masasına oturdu. Çift geçen yıl eylül ayında da sürpriz bir şekilde boşandı.
Ayrılığa fazla dayanamayan ikili, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi.
Gökhan Çıra boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açarken Selin Ciğerci geçirdiği estetik operasyonlarıyla dikkat çekti.