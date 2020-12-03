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Taner Ölmez'in sevgilisini görenler hemen tanıdı! Meğer Taner Ölmez'in nişanlısı o oyuncuymuş

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Taner Ölmez, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 34 yaşındaki oyuncu Medcezir, Muhteşem Yüzyıl, Kayıp Şehir, gibi dizilerde rol aldı. Müslüm filminde de rol alan Taner Ölmez hakkında araştırma yapanlar nişanlısının kim olduğunu görünce şaşıp kaldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Taner Ölmez meğer güzel oyuncuyla nişanlıymış. İşte başta Taner Ölmez olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

03.12.2020 15:04 - Son Güncelleme: 03.12.2020 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





