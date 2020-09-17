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Taner Ölmez'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcı Taner Ölmez'in abisiymiş...

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Son dönemin başarılı oyuncularından olan 34 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen... İşte kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...

17.09.2020 14:18 - Son Güncelleme: 17.09.2020 14:18
Taner Ölmez'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcı Taner Ölmez'in abisiymiş...

İşte başta Taner Ölmez olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Taner Ölmez'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcı Taner Ölmez'in abisiymiş...

NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Taner Ölmez'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcı Taner Ölmez'in abisiymiş...
Taner Ölmez'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcı Taner Ölmez'in abisiymiş...
Taner Ölmez'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcı Taner Ölmez'in abisiymiş...
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