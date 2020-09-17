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Taner Ölmez'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcı Taner Ölmez'in abisiymiş...

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Son dönemin başarılı oyuncularından olan 34 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen... İşte kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...