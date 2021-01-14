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Taner Ölmez'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer o ünlü şarkıcı Taner Ölmez'in abisiymiş benzerlikleri de akıllara zarar

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Son dönemin başarılı oyuncularından olan, Mucize Doktor adlı dizide hayat verdiği Ali Vefa karakteriyle adından söz ettiren 34 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen... İşte kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...