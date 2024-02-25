Taner Ölmez’in kardeşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi ünlü! 2. bebeğine hamile olan Ece Ceşmioğlu’nun kayınbiraderi meğer...

Meslektaşı Ece Ceşmioğlu ile 2021 yılında dünyaevine giren ve şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan Taner Ölmez, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise en az kendisi kadar ünlü olan erkek kardeşiyle gündeme geldi. Ölmez'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Taner Ölmez'in kardeşi kimmiş...
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol aldı.
Meslektaşı Ece Ceşmioğlu ile 2021 yılında dünyaevine giren ve şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan Taner Ölmez, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Arda ile Omuz Omuza programına konuk olan ünlü oyuncu, şimdi ise en az kendisi kadar ünlü olan erkek kardeşiyle gündeme geldi.