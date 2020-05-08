RAMAZAN İMSAKİYE
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Tan Sağtürk ve ailesine tehdit: Çocuklarını öldüreceğim

Ünlü balet Tan Sağtürk sosyal medya üzerinden tehdit edildi. Savcılığa başvuran Sağtürk, İsa P. isimli kullanıcının "Çocuklarını öldüreceğim" şeklinde mesaj attığını belirtti. Ünlü balet, ailesinin can güvenliği için koruma talep etti. Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü baletler arasında yer alan ve birçok ilde okulları bulunan Tan Sağtürk, ailesini ölümle tehdit eden sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir süredir sosyal medyadan "Çocuklarını öldüreceğim" şeklinde mesaj aldığını belirten Sağtürk, bu kullanıcının kimliğinin tespit edilmesi ve ailesi hakkında koruma kararı verilmesi amacıyla talepte bulundu.

08.05.2020 10:33 - Son Güncelleme: 08.05.2020 10:52
Tan Sağtürk ve ailesine tehdit: “Çocuklarını öldüreceğim”

Ünlü balet Tan Sağtürk, sosyal medyadan aldığı mesajla şok yaşadı! İsa P. isimli kullanıcı, Sağtürk'e 'Çocuklarını öldüreceğim' şeklinde bir mesaj attı.

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Tan Sağtürk ve ailesine tehdit: “Çocuklarını öldüreceğim”

Hemen savcılığa başvuran balet, mesajın ne amaçla ve kim tarafından gönderildiğini bilmediğini, çocuklarının can güvenliği tehdit edildiği için korku ve paniğe kapıldığını belirtti.

Tan Sağtürk ve ailesine tehdit: “Çocuklarını öldüreceğim”

KORUMA TALEP ETTİ

Tanınmış biri olduğu için çocuklarının okul adreslerinin bilinmesinden endişe eden Sağtürk, "Beni neden çocuklarımla tehdit ediyorlar anlamadım. Mesajı atan şahıs aileme zarar verebilir" dedi.

Tan Sağtürk ve ailesine tehdit: “Çocuklarını öldüreceğim”

Ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin sağlanması için koruma talep eden Sağtürk'ün ihbarı sonrası kullanıcı tespit edilip hakkında uzaklaştırma kararı verilecek.

Tan Sağtürk ve ailesine tehdit: “Çocuklarını öldüreceğim”
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