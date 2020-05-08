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Tan Sağtürk ve ailesine tehdit: Çocuklarını öldüreceğim

Ünlü balet Tan Sağtürk sosyal medya üzerinden tehdit edildi. Savcılığa başvuran Sağtürk, İsa P. isimli kullanıcının "Çocuklarını öldüreceğim" şeklinde mesaj attığını belirtti. Ünlü balet, ailesinin can güvenliği için koruma talep etti. Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü baletler arasında yer alan ve birçok ilde okulları bulunan Tan Sağtürk, ailesini ölümle tehdit eden sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir süredir sosyal medyadan "Çocuklarını öldüreceğim" şeklinde mesaj aldığını belirten Sağtürk, bu kullanıcının kimliğinin tespit edilmesi ve ailesi hakkında koruma kararı verilmesi amacıyla talepte bulundu.

08.05.2020 10:33 - Son Güncelleme: 08.05.2020 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





