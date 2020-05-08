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Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın şaşırtan tepkisi! 'Bu ne gerginlik?'

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın evleneceği yönündeki iddialara Yılmaz'dan, "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" şeklinde yanıt geldi. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile 47 yaşındaki Cem Yılmaz, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinden çıkarken görüntülendi. İkili objektifleri görünce gerildi. İşte Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte yaşadığı ev...

08.05.2020 11:13 - Son Güncelleme: 08.05.2020 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





