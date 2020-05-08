RAMAZAN İMSAKİYE
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Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın şaşırtan tepkisi! 'Bu ne gerginlik?'

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın evleneceği yönündeki iddialara Yılmaz'dan, "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" şeklinde yanıt geldi. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile 47 yaşındaki Cem Yılmaz, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinden çıkarken görüntülendi. İkili objektifleri görünce gerildi. İşte Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte yaşadığı ev...

08.05.2020 11:13 - Son Güncelleme: 08.05.2020 12:07
Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın şaşırtan tepkisi! 'Bu ne gerginlik?'

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinin önünde görüntülendi. Yılmaz, cipin içinde sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evden çıkmasını beklerken, 28 yaşındaki Sarıkaya, kapıda objektifleri görünce verdiği tepkiyle dikkat çekti. Cem ve Serenay'ın yüzündeki gerginlik kameralara işte böyle yansı...

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Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın şaşırtan tepkisi! 'Bu ne gerginlik?'

Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'deki evinin önünde görüntülendi.
Yılmaz, cipin içinde, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evden çıkmasını bekliyordu.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; 28 yaşındaki güzel oyuncu, objektifleri görünce kapıda kalakaldı.

Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın şaşırtan tepkisi! 'Bu ne gerginlik?'

EVLİLİK SORUSU!
Daha sonra şaşkınlığını atlatıp cipe binen Serenay, evliliğe dair sorulara yanıt vermedi.

Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın şaşırtan tepkisi! 'Bu ne gerginlik?'

47 yaşındaki Yılmaz ise kameraları fark edince gerildi.
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın, salgının ardından nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın şaşırtan tepkisi! 'Bu ne gerginlik?'

Yılmaz, evllilik haberleri sonrası sosyal medya hesabından "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" mesajını paylaşmıştı.

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