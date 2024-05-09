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"Tam bir vefa örneği"! Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya yıllar sonra bir arada! Aşk-ı Memnu'nun Adnan ve Nihal'i....

"Aşk-ı Memnu", Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olarak, 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Halit Ziya Uşaklıgil'in zamansız eseri olan bu dizi, özellikle Beren Saat'in Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ'un Behlül Haznedar, ve Nebahat Çehre'nin Firdevs Yöreoğlu rolleriyle uzun süre hafızalardan silinmedi. Dizi, aşk, ihtiras ve entrika dolu hikayesiyle Türk televizyon tarihinde derin izler bıraktı.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 11:37 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 11:35
Tam bir vefa örneği! Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya yıllar sonra bir arada! Aşk-ı Memnu’nun Adnan ve Nihal’i.... 1

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu.

Tam bir vefa örneği! Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya yıllar sonra bir arada! Aşk-ı Memnu’nun Adnan ve Nihal’i.... 2

Üstünden 14 sene geçse de dizinin final bölümü yayılanan her sene reytinglerde ilk sıralarda kendisine yer buluyor.

Tam bir vefa örneği! Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya yıllar sonra bir arada! Aşk-ı Memnu’nun Adnan ve Nihal’i.... 3

KONUSU ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder.

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