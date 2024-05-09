Bahçede mangalın tadını böyle çıkarıyor... 'Bir daha deneyelim' diyen Popstar Bayhan'ın evine bakın!

Bayhan Gürhan, Türk müzik dünyasında "Tiryakinim" şarkısıyla son zamanlarda dikkat çekici bir çıkış yaptı. 2003 yılında katıldığı 'Popstar' yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Bayhan, kendine has ses tonu ve sahne performansı ile müzikseverlerin beğenisini topluyor. Yeni imajıyla birçok kişi tarafından Hint kültürüne özgü bir tarza benzetilen Bayhan, bu benzersiz görünümüyle de gündemde kalmayı başarıyor.