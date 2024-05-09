Bahçede mangalın tadını böyle çıkarıyor... 'Bir daha deneyelim' diyen Popstar Bayhan'ın evine bakın!

Bayhan Gürhan, Türk müzik dünyasında "Tiryakinim" şarkısıyla son zamanlarda dikkat çekici bir çıkış yaptı. 2003 yılında katıldığı 'Popstar' yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Bayhan, kendine has ses tonu ve sahne performansı ile müzikseverlerin beğenisini topluyor. Yeni imajıyla birçok kişi tarafından Hint kültürüne özgü bir tarza benzetilen Bayhan, bu benzersiz görünümüyle de gündemde kalmayı başarıyor.
Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar geçse de unutulmadı.
"Tiryakinim" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Bayhan bir süredir ekranlardan uzak hayat yaşıyordu.
ANNESİ İNTİHAR ETMİŞ
Ünlü şarkıcı Deniz Seki ile Popstar yarışmasında yaşadığı polemikle uzun yıllar adından söz ettiren kendine has şarkı söyleme tarzı olan Bayhan, hayat hikayesiyle de herkesi etkilemişti.