Taburcu olan Mehmet Ali Erbil'den samimi sözler: Sakat bir adamım...
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 258 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, taburcu olmadan önce hastane odasında büyük kızı Sezin, iki numara Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile poz verdi. Hastalık anı ve süreci ile ilgili soruları yanıtlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evlilikle ilgili kendisine yöneltilen sorulara bakın ne cevap verdi...
Mehmet Ali Erbil, 258 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında yaşadığı duygusal anlarla gündeme gelen Erbil, banyoda düştüğü anı anlattı.
MEHMET ALİ ERBİL'İN TABURCU OLMA ANI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
18 Kasım günü evinin banyosunda düşen ve kaburgaları kırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi. 258 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil dün taburcu oldu. Taburcu olmadan önce hastane odasında kızları Sezin ve Yasmin ile oğlu Ali Sadi ile poz veren ünlü şovmen, soruları yanıtladı.
"BASİRETİM BAĞLANDI"
Banyoda düştüğü gece evdeki çalışanından yardım aldığını anlatan Erbil, "Evde yardımcı kadın vardı, o duydu sesimi. 'Yandım Allah' dedim. Banyoda daha önce de en az 20 kez mermer basamak yüzünden tehlike atlattım. Ama basiretim bağlandı, önlem almadım. Halbuki ilk eşim Muhsine'ye söylesem, ertesi gün yaptırırdı"
ÇOCUK GİBİ YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLIYORUM
Sağlık durumu hakkında bilgi veren Erbil, bacaklarında kas erimesi olduğunu söyledi: "Uzun süre yattığım için bacaklarımda kas erimesi var. Nöropati deniyor. Yeniden çocuk gibi yürümeye başlıyorum. Yürüteçle kendimle gidebiliyorum. Artık fizyoterapi eve gelecek. Bir ay önce de taburcu olabilirdim ama burada daha iyi bakılıyordum. 8 ay yattım ama hiç yaram olmadı. Şimdi evde bir hemşireden yardım alacağım."
"AĞUSTOS'TA SAHNELERE DÖNEBİLİRİM"
Evini çok özlediğini söyleyen Erbil, "Evime gitmek istiyorum. Yüzmek çok istiyorum ama atlarsam bir daha çıkamam. Bu ayaklarla çıkmak zor ancak merdivenli havuz olacak." Ağustos ayında yeniden sahneye çıkabileceğini söyleyen şovmen, "İlk işimiz Kurban Bayramı'nda olabilir. Kıbrıs'taki Rocks Hotel'de sahneye çıkabilirim" dedi.