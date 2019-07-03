Taburcu olan Mehmet Ali Erbil'den samimi sözler: Sakat bir adamım...

ÇOCUK GİBİ YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLIYORUM

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Erbil, bacaklarında kas erimesi olduğunu söyledi: "Uzun süre yattığım için bacaklarımda kas erimesi var. Nöropati deniyor. Yeniden çocuk gibi yürümeye başlıyorum. Yürüteçle kendimle gidebiliyorum. Artık fizyoterapi eve gelecek. Bir ay önce de taburcu olabilirdim ama burada daha iyi bakılıyordum. 8 ay yattım ama hiç yaram olmadı. Şimdi evde bir hemşireden yardım alacağım."