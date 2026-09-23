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Yeşilçam'ın ünlü ismi Suzan Avcı törene katılmadı! Kızından hüzün dolu açıklama: "Son gördükleri halimle hatırlasınlar"

27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde Türk sinemasının efsane ismi Suzan Avcı'ya verilen Onur Ödülü duygu dolu anlara sahne oldu. Sağlık sorunları ve yürüme güçlüğü nedeniyle törene katılamayan 88 yaşındaki usta oyuncunun ödülünü kızı Binnaz Avcı, Perihan Savaş'ın elinden aldı. Binnaz Avcı'nın annesinin salona gelmeme gerekçesini açıklarken döktüğü gözyaşları Atatürk Kültür Merkezi'ni yasa boğdu.

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Suzan Avcı törene katılmadı: ’Tekerlekli sandalyeyle çıkmak istemedi’

27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin en duygusal anlarından biri Suzan Avcı'ya ayrılan dakikalarda yaşandı. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 88 yaşındaki Suzan Avcı, sağlık durumu nedeniyle törene katılamadı. Yürümekte güçlük çektiği belirtilen usta oyuncu, sevenlerinin karşısına tekerlekli sandalyeyle çıkmak istemedi.

Kızı Binnaz Avcı gözyaşlarıyla anlattı: ’En son gördükleri halimle hatırlasınlar’

"EN SON GÖRDÜKLERİ HALİMLE HATIRLASINLAR"

Onur Ödülü'nü annesi adına Perihan Savaş'ın elinden" alan kızı Binnaz Avcı, annesinin kararını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Binnaz Avcı, "Annem tekerlekli sandalyeyle gelmek istemedi. 'Beni en son gördükleri halimle hatırlasınlar' dedi" sözleriyle salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Ödül Suzan Avcı’ya ulaştı: ’Annem, getirdim ödülünü’

Annesi adına aldığı ödülü daha sonra Suzan Avcı'ya teslim eden Binnaz Avcı, "Annem, getirdim ödülünü" derken Suzan Avcı'nın mutluluğu dikkat çekti. Usta oyuncu ise kızına teşekkür ederek, "Ah canım, çok teşekkür ederim. Var ol, sağ ol" ifadelerini kullandı.

Suzan Avcı sevenlerine teşekkür etti: ’Çok alkışladılar seni’

"ÇOK ALKIŞLADILAR SENİ"

Binnaz Avcı, annesine törende kendisini görmek isteyenlerin olduğunu söyleyerek, "Bir tanem benim. Çok alkışladılar dün seni. Seni de görmek istiyorlardı" dedi. Suzan Avcı da sevenlerine teşekkür ederken, Binnaz Avcı annesine bu gururu yaşattığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Binnaz Avcı’dan annesine duygusal teşekkür: ’Bu gururu yaşattığın için’

Binnaz Avcı, "Anacığım, sana bana bu gururu yaşattığın için çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Hakikaten çok mutlu oldum. Seni orada gördüğüm zaman çok mutlu oldum, çok sevindim" sözleriyle duygularını ifade etti.

Yeşilçam’ın güçlü kadın karakterlerinin simgesi: Suzan Avcı

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ YÜZÜ

Suzan Avcı, Türk sinemasında kendine özgü karakterleriyle hafızalarda yer eden isimlerden biri oldu. 1956 yılında başladığı sinema kariyerinde çoğunlukla güçlü, dikkat çekici ve hikayenin seyrini değiştiren kadın karakterlere hayat verdi. Yıllarca "Yeşilçam'ın vamp kadını" olarak anılsa da canlandırdığı rollerle bu tanımın çok ötesine geçti.

150 film ve diziyle unutulmaz bir miras: Suzan Avcı’nın kariyeri

Sarı saçları, etkileyici bakışları ve kendine has oyunculuğuyla döneminin en akılda kalan kadın oyuncularından biri olan Avcı, yaklaşık 150 film ve dizilik bir kariyere imza attı. "Turist Ömer Almanya'da", "Çirkin Kral", "Buzlar Çözülmeden", "Fosforlu Cevriyem", "Tarkan" ve "Kırık Bir Aşk Hikayesi" gibi birçok önemli yapımda rol alan Avcı, kimi zaman başrol karakterinin karşısındaki güçlü rakip, kimi zaman ise seyircinin unutamadığı farklı bir karakter olarak yer aldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin