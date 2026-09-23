Yeşilçam'ın ünlü ismi Suzan Avcı törene katılmadı! Kızından hüzün dolu açıklama: "Son gördükleri halimle hatırlasınlar"
27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde Türk sinemasının efsane ismi Suzan Avcı'ya verilen Onur Ödülü duygu dolu anlara sahne oldu. Sağlık sorunları ve yürüme güçlüğü nedeniyle törene katılamayan 88 yaşındaki usta oyuncunun ödülünü kızı Binnaz Avcı, Perihan Savaş'ın elinden aldı. Binnaz Avcı'nın annesinin salona gelmeme gerekçesini açıklarken döktüğü gözyaşları Atatürk Kültür Merkezi'ni yasa boğdu.
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