Sarı saçları, etkileyici bakışları ve kendine has oyunculuğuyla döneminin en akılda kalan kadın oyuncularından biri olan Avcı, yaklaşık 150 film ve dizilik bir kariyere imza attı. "Turist Ömer Almanya'da", "Çirkin Kral", "Buzlar Çözülmeden", "Fosforlu Cevriyem", "Tarkan" ve "Kırık Bir Aşk Hikayesi" gibi birçok önemli yapımda rol alan Avcı, kimi zaman başrol karakterinin karşısındaki güçlü rakip, kimi zaman ise seyircinin unutamadığı farklı bir karakter olarak yer aldı.

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