Vasiyette ayrıca İnanır'ın hayatının belgesel yapılmasına ilişkin izin ve telif hakları ile adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi projelere ilişkin hakların da Kural'a bırakıldığı belirtildi. Vasiyetin içeriğinin ortaya çıkmasının ardından mirasın paylaşımıyla ilgili hukuki süreç de gündeme geldi.