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Hülya Koçyiğit’ten vasiyet açıklaması! Kadir İnanır tartışmasına son nokta: "İradesine saygı duyun"

Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla patlak veren aile içi miras krizine Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit de dahil oldu. İnanır'ın kararına destek çıkarak "İradesine saygı duyulmalı" diyen Koçyiğit, kendi vasiyeti sorulunca "Benim vasiyetim yok, 200 tane filmim var yeter" diyerek oyunculuğu bıraktığını da resmen ilan etti.

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Hülya Koçyiğit’ten Kadir İnanır’ın vasiyeti hakkında açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin tartışmalar sürerken, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koçyiğit, İnanır'ın mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koçyiğit: Kadir İnanır’ın iradesine saygı duyulmalı

"İRADESİNE SAYGI DUYULMALI"

2. Sayfa'nın haberine göre Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yöneltilen soruya, "Maalesef buna benzer olaylara daha önce de şahit olduk. Ailenin beklentileri olabiliyor ama Kadir İnanır'ın iradesine saygı duyulmalı" yanıtını verdi.

Kadir İnanır mal varlığını Jülide Kural’a bıraktı

Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyetinde, mal varlığı ve çeşitli haklarının hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakıldığı belirtilmişti. Vasiyetin kamuoyuna yansımasının ardından konu, İnanır'ın ailesi ve yakın çevresi üzerinden tartışılmaya başlanmıştı.

Hülya Koçyiğit: Ben vasiyetname hazırlamadım

VASİYETİ SORULDU

Kadir İnanır'ın mirası hakkında yaptığı açıklamanın ardından gazeteciler bu kez Hülya Koçyiğit'e kendi vasiyetiyle ilgili soru yöneltti."Vasiyetname hazırladınız mı?" sorusuyla karşılaşan usta sanatçı, "Ben vasiyetname hazırlamadım" dedi.

Hülya Koçyiğit oyunculuğu bıraktı: 200 filmim var yeter

"200 TANE FİLMİM VAR YETER"

Hülya Koçyiğit, aynı röportajda oyunculuk kariyeriyle ilgili de konuştu. Uzun yıllar Türk sinemasının önemli yapımlarında rol alan sanatçı, oyunculuğu bıraktığını belirterek, "200 tane filmim var, yeter" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın vasiyetinde neler var? İşte detaylar

KADİR İNANIR'IN VASİYETİNDE NELER VAR?

Kadir İnanır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noterliği'nde hazırlattığı belirtilen vasiyetinde, üç otomobilin yanı sıra gayrimenkullerdeki hak ve hisseler, banka ve yatırım hesaplarındaki para ve faizler, koleksiyonlar, sanat eserleri, alacaklar ve telif haklarının Jülide Kural'a bırakıldığı aktarıldı.

İnanır’ın telif hakları ve belgesel izni de Kural’a kaldı

Vasiyette ayrıca İnanır'ın hayatının belgesel yapılmasına ilişkin izin ve telif hakları ile adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi projelere ilişkin hakların da Kural'a bırakıldığı belirtildi. Vasiyetin içeriğinin ortaya çıkmasının ardından mirasın paylaşımıyla ilgili hukuki süreç de gündeme geldi.

Kadir İnanır’ın vasiyeti davasında duruşma ertelendi

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin hukuki sürecin henüz tamamlanmadığı bildirildi. Vasiyetin içeriğinin mahkemede ele alınacağı duruşmanın, bazı aile fertlerine tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendiği aktarıldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin