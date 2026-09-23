Hülya Koçyiğit’ten vasiyet açıklaması! Kadir İnanır tartışmasına son nokta: "İradesine saygı duyun"
Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla patlak veren aile içi miras krizine Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit de dahil oldu. İnanır'ın kararına destek çıkarak "İradesine saygı duyulmalı" diyen Koçyiğit, kendi vasiyeti sorulunca "Benim vasiyetim yok, 200 tane filmim var yeter" diyerek oyunculuğu bıraktığını da resmen ilan etti.
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