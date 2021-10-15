Sütyensiz İstanbul sokaklarını gezen Sevda Demirel’in son hali dikkat çekti! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu
Sütyensiz İstanbul sokaklarını gezen Sevda Demirel'in son hali dikkat çekti! 90'lı yıllara damga vuran Sevda Demirel, İstanbul sokaklarında görüntülendi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Demirel'in sokak tarzı dikkat çekerken son hali çok konuşuldu. Sütyensiz giydiği bluzuyla objektiflere yansıyan Demirel'i gören dönüp bir daha bakarken o anlara ait kareler Instagram'da yayınlandı. Bunun üzerine Demirel sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Demirel'in yıllar içindeki değişim hakkında yorumda bulundu. İşte Sevda Demirel'in o fotoğrafları...
15.10.2021 22:32
- Son Güncelleme: 15.10.2021 22:42
Hande Ataizi'ne attığı tokatla bir döneme damga vuran Sevda Demirel, yıllar sonra ortaya çıktı. Sütyensiz giydiği bluzuyla objektiflere yansıyan Demirel, kısa süre içinde gündem oldu