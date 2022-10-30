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Haberler Magazin Survivor'la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti! Bir çocukları olan çift duruşmada: "Boşanma konusunda anlaştık, eminiz"

Survivor'la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti! Bir çocukları olan çift duruşmada: "Boşanma konusunda anlaştık, eminiz"

Survivor'la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti! Bir çocukları olan çift duruşmada hâkimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi. 5 yıllık evlilik, yaklaşık 10 dakika süren duruşmayla sona erdi. Mahkeme, çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi. İşte detaylar...

30.10.2022 12:49 - Son Güncelleme: 30.10.2022 12:54
Survivor’la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti! Bir çocukları olan çift duruşmada: Boşanma konusunda anlaştık, eminiz

Survivor'la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti!

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Survivor’la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti! Bir çocukları olan çift duruşmada: Boşanma konusunda anlaştık, eminiz

Sporcu Bora Edin adını katıldığı Survivor yarışmasıyla duyurmuştu. Bora Edin, 2017 yılında psikoterapist Hülya Çoban Edin ile evlenmişti. 5 yıl önce nikah masasına oturan çiftin, bu evliliğinden bir oğulları dünyaya geldi.

Survivor’la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti! Bir çocukları olan çift duruşmada: Boşanma konusunda anlaştık, eminiz

Bora Edin ve eşinden üzücü haber geldi. Bora Edin 5 yıllık eşinden tek celsede boşandı.

Survivor’la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti! Bir çocukları olan çift duruşmada: Boşanma konusunda anlaştık, eminiz

Hülya Çoban Edin, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift, önceki gün görülen duruşmada hâkim karşısına çıktı.

Survivor’la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti! Bir çocukları olan çift duruşmada: Boşanma konusunda anlaştık, eminiz

Duruşma öncesi uzun uzun konuşan Hülya Çoban Edin ve Bora Edin, hâkimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi.

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