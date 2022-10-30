Survivor'la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti! Bir çocukları olan çift duruşmada: "Boşanma konusunda anlaştık, eminiz"
Survivor'la tanınmıştı... O ismin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti! Bir çocukları olan çift duruşmada hâkimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi. 5 yıllık evlilik, yaklaşık 10 dakika süren duruşmayla sona erdi. Mahkeme, çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi. İşte detaylar...
30.10.2022 12:49 - Son Güncelleme: 30.10.2022 12:54
Sporcu Bora Edin adını katıldığı Survivor yarışmasıyla duyurmuştu. Bora Edin, 2017 yılında psikoterapist Hülya Çoban Edin ile evlenmişti. 5 yıl önce nikah masasına oturan çiftin, bu evliliğinden bir oğulları dünyaya geldi.