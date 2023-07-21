51’lik Defne Samyeli’nin zayıflık sırrı ortaya çıktı! ’33 yıldır 50 kiloyum’ demişti! Meğer haftada 5 gün...

Defne Samyeli, hem kendi yaşamından hem de takipçilerine ilham verecek şekilde düzenli bir yaşam tarzı benimsediğini açıkladı. Vücut ve ruh sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğuna inanan ünlü oyuncu, sağlıklı bir bedenin ancak iç huzuru ve pozitif düşüncelerle mümkün olabileceğini belirtiyor.