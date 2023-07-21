51'lik Defne Samyeli'nin zayıflık sırrı ortaya çıktı! '33 yıldır 50 kiloyum' demişti! Meğer haftada 5 gün...
Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Defne Samyeli, ilerleyen yaşına rağmen sıkı ve çekici fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 1.72 boyundaki ünlü sanatçı uzun yıllardır 50 kilo ağırlığında olduğunu ifade ederek sağlıklı yaşamın ve formda kalmak için verdiği mücadeleyi anlattı. İşte 51'lik sanatçının formda kalma sırları...
21.07.2023 12:01 - Son Güncelleme: 21.07.2023 12:01
Defne Samyeli, hem kendi yaşamından hem de takipçilerine ilham verecek şekilde düzenli bir yaşam tarzı benimsediğini açıkladı. Vücut ve ruh sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğuna inanan ünlü oyuncu, sağlıklı bir bedenin ancak iç huzuru ve pozitif düşüncelerle mümkün olabileceğini belirtiyor.
Sıkı bir egzersiz programı ve düzenli spor yapma alışkanlığı, Defne Samyeli'nin fit ve sağlıklı kalmak için tercih ettiği en önemli unsurlardan biri.