Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor? 'Hasretime dayanamadı' dediği kişi meğer Güneşi Beklerken'in...

2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Şu an hala Hilmi Cem, Merve Aydın, Avatar Atakan, Batuhan Karacakaya gibi isimlerin yer aldığı Survivor 2024 All Star'da sunuculuk yapmaya devam eden Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Ta ki Murat Ceylan'ın o paylaşımına kadar... Güneşi Beklerken'in ünlü oyuncusuyla paylaşım yaptı. Paylaşımına Ceylan, "Hasretime dayanamadı. Asker ocağıma geldi" notunu yazdı. O paylaşım kafaları karıştırdı...
2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor.
Kadrosunda Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Avatar Atakan, Hilmicem İntepe gibi isimlerin yarıştığı Survivor 2024: All Star'ında sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan hakkında flaş gelişme yaşandı.
Murat Ceylan'ın sevgilisi 2017 Miss Turkey 2. güzeli Pınar Tartan çıkmıştı. Survivor sunucusu, Instagram'dan romantik bir paylaşımla herkese aşkını duyurmuştu.