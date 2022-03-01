Survivor’dan elenen Yunus Emre Survivor’ı ifşaladı! Meğer Sercan Yıldırım sözleşme imzalamış! Herkesin merak ettiği o sır

Survivor All Star'da dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre, son günlerde katıldığı bir programda Survivor'la ilgili verdiği bilgilerle gündemde. Daha önce yemek ve duş sorularından sonra en çok merak edilen sigara konusuna açıklık getirmişti. Yunus Emre, kendisine sorulan 'Survivor'da yarışmacılar yerden izmarit topluyor ya da çalışanlardan sigara alıp öyle içiyor diyorlar doğru mu?' sorusuna cevap vermişti.