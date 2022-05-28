Survivor'dan elenen Seda bombalamaya devam artık herkes hedefte 'çıkınca her şeyi öğrendim!' Mangal sözleri sonrası bu kez...
İkizi Sema Aydemir ile rakip olduğu Survivor yarışmasında sergilediği performas ve sürpriz elemesiyle herkesi şoke eden Seda Ocak, sosyal medyaya geri döndü. Yarışmada performansıyla göz dolduran ancak girdiği ilk potada adaya veda eden, ada konseyindeki veda sırasında ikizi Sema Aydemir'le yaşadığı duygusal anlarla herkesi ağlatan Seda Ocak'ın, Instagram hesabında yaptığı Survivor açıklamalarıyla olay yaratmaya devam ediyor.
Survivor 2022 All Star yarışmasında gönüllüler takımında yer alan ve performansıyla yarışmaya damga vuran Seda Ocak, çıktığı ilk eleme potasında adadan elenerek herkesi şoke etmişti. Survivor'dan döndükten hemen mangal açıklamasıyla şaşkına çeviren Seda Ocak, son paylaşımıyla olay yarattı. Ocak, adadan arkadaşı Anıl Berk Baki'nin konuştuğu bir anı etiketledi ve söylemleriyle sosyal medyayı salladı.
Seda Ocak paylaşımında, "Selamlar herkese… beni seven, bu yolculukta yanımda olan, duasını desteğini esirgemeyen herkese çok çok çok teşekkür ederim. Lütfen hakkınızı helal edin. Şunu söylemem gerekir ki; kimseye kızgın ya da kırgın değilim. Orası survivor! Bir çok şey yaşandı ve bitti. Zamanla kırgınlıklar kızgınlıklar yaşamış olabilirim ama biriyle tartıştım diye onun hakkında kötü insan ya da karaktersiz demiyecek kadar vicdanım var.Hayatım boyunca kin ve nefret dolu bir insan olmadım. Evet çok üzgündüm ta ki… uçakta 20 yaşlarında,akıl sağlığı yerinde olmayan, çığlıklar atan, annesinin özür dilerken ağladığı bir genci görene kadar. O an bütün kırgınlıklarım ,kızgınlıklarım, isyanım bitti. Ne kadar güzel bir oyunun parçası olduğumu, burada bitmesi gerektiğini, hayatta üzülecek çok daha acı verici şeyler yaşandığını farkettim. Şimdi evimde ailemle birlikteyim ve gerçekten vicdanım çok rahat. Ben hedefime ulaştım. Diller ne derse desin kimseyi kırmadan, iftira atmadan, yalan söylemeden, oynamadan, arkasından konuşmadan, açığını ayıbını ortaya koymadan, bana en uzak gördükleriniz için bile yapabileceğim her şeyi yaparak, yine insanları olduğu gibi kabul ederek yaşadım orayı ve bütün hırsı her gün o parkurda bıraktım." ifadelerine yer vermişti.