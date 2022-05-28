Survivor’dan elenen Seda bombalamaya devam artık herkes hedefte ’çıkınca her şeyi öğrendim!’ Mangal sözleri sonrası bu kez...

Seda Ocak paylaşımında, "Selamlar herkese… beni seven, bu yolculukta yanımda olan, duasını desteğini esirgemeyen herkese çok çok çok teşekkür ederim. Lütfen hakkınızı helal edin. Şunu söylemem gerekir ki; kimseye kızgın ya da kırgın değilim. Orası survivor! Bir çok şey yaşandı ve bitti. Zamanla kırgınlıklar kızgınlıklar yaşamış olabilirim ama biriyle tartıştım diye onun hakkında kötü insan ya da karaktersiz demiyecek kadar vicdanım var.Hayatım boyunca kin ve nefret dolu bir insan olmadım. Evet çok üzgündüm ta ki… uçakta 20 yaşlarında,akıl sağlığı yerinde olmayan, çığlıklar atan, annesinin özür dilerken ağladığı bir genci görene kadar. O an bütün kırgınlıklarım ,kızgınlıklarım, isyanım bitti. Ne kadar güzel bir oyunun parçası olduğumu, burada bitmesi gerektiğini, hayatta üzülecek çok daha acı verici şeyler yaşandığını farkettim. Şimdi evimde ailemle birlikteyim ve gerçekten vicdanım çok rahat. Ben hedefime ulaştım. Diller ne derse desin kimseyi kırmadan, iftira atmadan, yalan söylemeden, oynamadan, arkasından konuşmadan, açığını ayıbını ortaya koymadan, bana en uzak gördükleriniz için bile yapabileceğim her şeyi yaparak, yine insanları olduğu gibi kabul ederek yaşadım orayı ve bütün hırsı her gün o parkurda bıraktım." ifadelerine yer vermişti.