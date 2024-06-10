Survivor'dan elenen Merve Aydın'ın çocuğuna kavuştuğu ana bakın! Sosyal medya hesabından paylaştı destek mesajları yağdı

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Merve Aydın, paylaşımının altına "Bir sezonun daha sonuna geldik🤗❤️ Bu süreçte yanımda olan beni hiç bir zaman bırakmayan benim kocaman ailem #MAF sizlere çok teşekkür ederim iyi ki varsınız sizleri çok seviyorum" notu düştü.