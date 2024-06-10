Survivor'dan elenen Merve Aydın'ın çocuğuna kavuştuğu ana bakın! Sosyal medya hesabından paylaştı destek mesajları yağdı

Acun Ilıcalı'nun sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2024 All Star'da kıyasıya mücadele devam ederken adaya son olarak Yunus Emre veda etti. Son bölümde duygu dolu anlar yaşanırken Survivor All Star 2024 yarışmasından elenen Merve Aydın, yarışmanın bitiminde çocuğuna kavuştuğu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun süredir Survivor adasında mücadele eden Aydın, yarışmanın zorlu şartları altında geçirdiği sürenin ardından evine dönmenin ve çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İşte Merve Aydın'ın o paylaşımı...
Survivor 2024 All Star'a başarılı performansıyla damga vuran Merve Aydın geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti.
Uzunca süredir çocuğuna özlemini dile getiren Merve Aydın sonunda kavuştu.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Merve Aydın, paylaşımının altına "Bir sezonun daha sonuna geldik🤗❤️ Bu süreçte yanımda olan beni hiç bir zaman bırakmayan benim kocaman ailem #MAF sizlere çok teşekkür ederim iyi ki varsınız sizleri çok seviyorum" notu düştü.