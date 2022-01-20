Survivor'dan elenen Gizem'in yarı çıplak kareleri olay sen neymişsin Kerimoğlu! Yarışmada sesi soluğu çıkmadı görenler dilini yuttu
Survivor All-Star 2022, başladığı ilk günden bu yana televizyon gündemine bomba gibi düştü. TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor, 15 Ocak akşamı izleyiciyle yeniden buluşmaya başladı. Önceki akşam ilk elemenin gerçekleştiği Survivor'a veda eden isim Gizem Kerimoğlu oldu. Henüz bir performans göstermeden yarışmaya veda eden Gizem Kerimoğlu, sessiz kişiliğiyle biliniyordu. Elenmesinin ardından izleyiciler Gizem Kerimoğlu kimdir sorusunun yanıtı arıyor. Ama siz onu bir de 200 bin kişiyi aşkın takipçili hesabında görün. İşte Survivor'dan elenen Gizem'in sosyal medyayı sallayan kareleri.
20.01.2022 10:05
- Son Güncelleme: 20.01.2022 10:32
Survivor All Star heyecanı, kısa bir süre önce başladı. Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor 2022 All Star'ın 18 Ocak'ta ekrana gelen 5. bölümünde elemeye kalan Birsen Bekgöz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Hikmet Tuğsuz arasından adaya veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu.
Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen ilk yarışmacıyı açıkladı. Halk oylamasına göre Survivor'dan bu sezon elenen ilk yarışmacı Gizem Kerimoğlu oldu.
Survivor'a ilk olarak veda eden ismin Gizem Kerimoğlu olmasının ardından hakkında kimdir diye araştırma yapanlar gördükleri karşısında küçük dilini yuttu.