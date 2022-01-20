Survivor’dan elenen Gizem’in yarı çıplak kareleri olay sen neymişsin Kerimoğlu! Yarışmada sesi soluğu çıkmadı görenler dilini yuttu

Survivor All Star heyecanı, kısa bir süre önce başladı. Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor 2022 All Star'ın 18 Ocak'ta ekrana gelen 5. bölümünde elemeye kalan Birsen Bekgöz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Hikmet Tuğsuz arasından adaya veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu.