Survivor'dan elenen Birsen Bekgöz bir değişti pir değişti! Son hali şaşırttı! 'Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz' diyen Birsen...
Survivor'dan şanssız bir şekilde elenen Birsen Bekgöz'ün bir Twitter ses odasında kullandığı iddia edilen sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. 'Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz' diyen Birsen Bekgöz bu kez de son haliyle gündemde. İmaj değişikliğine giden Birsen Bekgöz'ün son halini görenler inanamadı. İşte Birsen Bekgöz'ün değişimi.
Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl istenileni veremeyerek yarışmaya erken veda eden Birsen Bekgöz, değişimiyle şaşkına çevirdi. Survivor'un eski yarışmacısı Sahra Işık ile buluşan ve yeni imajıyla dikkat çeken Birsen Bekgöz, takipçilerinden tam not aldı.
YARIŞMAYA ERKEN VEDA ETTİ
Survivor 2022'de bu yıl ünlüler takımında yarışan Birsen Bekgöz, daha ilk haftadan itibaren eleme potasına girmeye başladı. İstediği performansı bir türlü sergileyemeyen Birsen Tokgöz, yokluk adasına gittiği ilk haftadan sonra takım arkadaşlarıyla arasını açmıştı.
Birsen Bekgöz, geçtiğimiz haftalarda yarışma ve Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu. Bekgöz, yarışmada yayınlanan görüntülerde oynama yapıldığını ve Acun Ilıcalı'nın istemediği şeyleri sildirerek asla yayınlamadığını iddia etmiş, ortalık karışmıştı.
Bu açıklamaların ardından Birsen Bekgöz tekrar gündem oldu. Fakat bu sefer değiştiği imaj ve son haliyle.