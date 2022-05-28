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Haberler Magazin Survivor'dan elenen Birsen Bekgöz bir değişti pir değişti! Son hali şaşırttı! 'Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz' diyen Birsen...

Survivor'dan elenen Birsen Bekgöz bir değişti pir değişti! Son hali şaşırttı! 'Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz' diyen Birsen...

Survivor'dan şanssız bir şekilde elenen Birsen Bekgöz'ün bir Twitter ses odasında kullandığı iddia edilen sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. 'Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz' diyen Birsen Bekgöz bu kez de son haliyle gündemde. İmaj değişikliğine giden Birsen Bekgöz'ün son halini görenler inanamadı. İşte Birsen Bekgöz'ün değişimi.

28.05.2022 12:01 - Son Güncelleme: 28.05.2022 12:01
Survivor’dan elenen Birsen Bekgöz bir değişti pir değişti! Son hali şaşırttı! ’Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz’ diyen Birsen...

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl istenileni veremeyerek yarışmaya erken veda eden Birsen Bekgöz, değişimiyle şaşkına çevirdi. Survivor'un eski yarışmacısı Sahra Işık ile buluşan ve yeni imajıyla dikkat çeken Birsen Bekgöz, takipçilerinden tam not aldı.

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Survivor’dan elenen Birsen Bekgöz bir değişti pir değişti! Son hali şaşırttı! ’Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz’ diyen Birsen...

YARIŞMAYA ERKEN VEDA ETTİ

Survivor 2022'de bu yıl ünlüler takımında yarışan Birsen Bekgöz, daha ilk haftadan itibaren eleme potasına girmeye başladı. İstediği performansı bir türlü sergileyemeyen Birsen Tokgöz, yokluk adasına gittiği ilk haftadan sonra takım arkadaşlarıyla arasını açmıştı.

Survivor’dan elenen Birsen Bekgöz bir değişti pir değişti! Son hali şaşırttı! ’Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz’ diyen Birsen...

Birsen Bekgöz, geçtiğimiz haftalarda yarışma ve Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu. Bekgöz, yarışmada yayınlanan görüntülerde oynama yapıldığını ve Acun Ilıcalı'nın istemediği şeyleri sildirerek asla yayınlamadığını iddia etmiş, ortalık karışmıştı.

Survivor’dan elenen Birsen Bekgöz bir değişti pir değişti! Son hali şaşırttı! ’Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz’ diyen Birsen...

"Biz adada o kadar çok konuşuyoruz. Ama onlar, Acun Medya iğneyle istediklerini seçip yayınlıyorlar. Göstermiyorlar, siz görmüyorsunuz. Adem ve Barış'ın yaptığı ev aslında tamamlandı ama hiç göstermemişler. Bizim ada hayatımızı hiç göstermediler"

Survivor’dan elenen Birsen Bekgöz bir değişti pir değişti! Son hali şaşırttı! ’Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz’ diyen Birsen...

Bu açıklamaların ardından Birsen Bekgöz tekrar gündem oldu. Fakat bu sefer değiştiği imaj ve son haliyle.

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