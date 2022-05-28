Survivor’dan elenen Birsen Bekgöz bir değişti pir değişti! Son hali şaşırttı! ’Acun Medya ne istiyorsa onu izliyorsunuz’ diyen Birsen...

"Biz adada o kadar çok konuşuyoruz. Ama onlar, Acun Medya iğneyle istediklerini seçip yayınlıyorlar. Göstermiyorlar, siz görmüyorsunuz. Adem ve Barış'ın yaptığı ev aslında tamamlandı ama hiç göstermemişler. Bizim ada hayatımızı hiç göstermediler"